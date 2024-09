Marius Borg Hoiby commémoré avec un toxicomane condamné

Suite à son dernier contrôle et pour avoir violé une ordonnance de protection et proféré une menace de mort, des détails peu flatteurs sur Marius Borg Høiby continuent de voir le jour. Ces nouvelles révélations jettent une ombre supplémentaire sur le fils de la princesse héritière norvégienne Mette-Marit.

Des problèmes de toxicomanie, des soirées chaotiques et des actes d'agression envers les femmes - les événements entourant Marius Borg Høiby ont laissé une trace noire sur la dynastie royale norvégienne ces derniers temps. Le beau-fils du prince héritier Haakon a été arrêté le 4 août, après avoir prétendument agressé sa partenaire et endommagé son logement. Il a été arrêté à nouveau le 13 septembre, prétendument en violation des ordonnances de restriction émises après son arrestation initiale en août et en proférant des menaces de mort envers un tiers lors d'une conversation téléphonique avec sa présumée victime.

De nouvelles informations concernant la deuxième détention de Marius Borg Høiby ont maintenant été révélées. Elles ne font qu'assombrir davantage le fils de la princesse héritière Mette-Marit issu d'une relation antérieure. La raison : son arrestation a eu lieu dans un chalet de chasse dans la province norvégienne d'Innlandet, où Borg Høiby faisait la fête avec un délinquant condamné. Selon le journal "Dagbladet", cet ami est un homme de 38 ans basé à Oslo qui a été enquête pour blanchiment d'argent il y a environ cinq ans. Les autorités ont découvert des stéroïdes et 60 g de cocaïne lors d'une perquisition dans sa résidence. Il a été condamné pour possession de drogue et blanchiment d'argent et est actuellement poursuivi pour trafic de drogue.

"Marius ignore son comportement"

Cependant, le jeune homme de 27 ans semble indemne. "Marius ignore son comportement", a déclaré une source anonyme de son entourage au journal "Bild". "Cet ami avec qui il passe du temps est déjà un signal rouge à la fois dans la famille royale et pour les forces de l'ordre. Marius a été averti à plusieurs reprises." Des substances illicites et des armes ont également été découvertes dans le chalet de chasse. Néanmoins, Marius et l'homme de 38 ans, par l'intermédiaire de leurs représentants légaux, ont tous deux nié toute responsabilité quant à ces découvertes.

Après son arrestation initiale, Marius Borg Høiby a exprimé des remords. "Ma toxicomanie et mes diagnostics ne peuvent excuser ce qui s'est passé", a-t-il déclaré. Il a promis de prendre ses responsabilités et de dire la vérité aux autorités. Cependant, sa priorité immédiate était de présenter ses excuses à sa petite amie. "Je suis conscient de l'impact de mon comportement sur elle", a-t-il écrit dans un communiqué.

Cependant, il semble que Høiby ne fasse pas grand-chose pour réhabiliter sa réputation et celle de sa famille. Selon un ami, il continue de vivre comme avant. "Marius n'exprime aucun regret, il fait la fête à nouveau, il est de retour avec la présumée victime", a déclaré l'individu non identifié au journal "Bild" récemment.

Malgré les récents événements et les avertissements, Marius Borg Høiby continue de fréquenter des individus douteux, comme en témoigne sa dernière fête avec un criminel condamné en Norvège. Compte tenu de ses actions passées et de la compagnie qu'il fréquente, l'attention portée sur Høiby, le fils de la princesse héritière norvégienne Mette-Marit, ne fait que croître.

Les scandales entourant Marius Borg Høiby ont suscité des préoccupations au sein de la maison royale norvégienne et au-delà, en raison de son association avec des individus ayant des antécédents criminels et de son apparent mépris pour son comportement.

