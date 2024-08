- Marius Borg Høiby admet avoir été accusé de crimes graves

Le fils de la princesse héritière norvégienne Mette-Marit (50), Marius Borg Høiby (27), s'est exprimé pour la première fois dix jours après son arrestation dans le cadre de soupçons de violences contre sa petite amie. Dans une déclaration détaillée diffusée via la chaîne de télévision norvégienne NRK, il a pleinement admis les allégations. "Il s'est passé quelque chose ce week-end qui n'aurait jamais dû arriver", a déclaré le jeune homme de 27 ans.

Il a admis avoir causé des violences et des dommages dans un appartement sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne après une dispute. "J'ai plusieurs problèmes de santé mentale qui m'ont causé des difficultés depuis mon enfance et à l'âge adulte", a expliqué Høiby. Il a lutté contre la dépendance aux drogues depuis longtemps et a suivi un traitement pour cela. Il reprendra et prendra très au sérieux ce traitement à présent.

Cependant, il a souligné que ses problèmes de drogue ne devaient pas être utilisés comme excuse. Il voulait être tenu responsable de ses actes et ne donnerait que des informations véridiques à la police. Sa petite amie ne méritait pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Il voulait s'excuser auprès d'elle. Høiby regrettait également la pression médiatique exercée sur sa petite amie après l'incident et le fait qu'elle ait été suivie par des photographes et des journalistes. Cela était difficile pour lui à supporter.

Le prince héritier Haakon parle d'une "affaire grave"

Il voulait également s'excuser auprès de sa famille, sachant que ses actes les avaient profondément affectés : "Je m'excuse donc auprès de vous, mes proches. Cela n'aurait jamais dû arriver, et je prends pleinement responsabilité de mes actes." Un communiqué du avocat de la victime a également été publié. Il indique que son client avait attendu et espéré que Høiby admette ce qu'il avait fait.

Marius Borg Høiby aurait été arrêté temporairement par la police le dimanche dernier suite à une altercation avec une femme dans un appartement à Oslo. La police a confirmé au magazine "Se og Hør" qu'une arrestation et une inculpation pour violences avaient été effectuées. La personne non nommée a été "libérée plus tard de la garde à vue". Le magazine écrit également que la femme, qui est censée avoir entre 20 et 30 ans, a été conduite à l'hôpital avec une commotion cérébrale.

L'avocat du jeune homme de 27 ans, issu d'une relation antérieure au mariage de Mette-Marit avec Haakon, a par la suite confirmé au journal norvégien "Dagbladet" que la personne en question était Høiby. Le prince héritier norvégien Haakon (51) a par la suite déclaré, lorsqu'on lui a demandé

