Mariska Hargitay ne joue pas seulement un enquêteur dans Law & Order: SVU. Elle travaille pour résoudre de vrais crimes.

L'actrice qui a connu la célébrité en incarnant la capitaine Olivia Benson adorée dans la longue série dramatique "Law & Order: SVU" a contribué à résoudre certaines affaires réelles grâce à ses efforts pour "End The Backlog".

Lors d'une apparition sur "Today", la journaliste Andrea Canning a évoqué le dernier épisode du podcast "Dateline True Crime Weekly". Une partie de l'épisode est consacrée à la procureur du Michigan Kym Worthy, qui avait un important arriéré d'prises de sang non testées et avait besoin de financement pour avancer si elle voulait espérer élucider les affaires.

"Alors, qui est intervenu?" a demandé Canning. "Personne d'autre que 'Law and Order's' Mariska Hargitay".

Canning a expliqué que Hargitay avait aidé à réunir les fonds pour faire avancer le travail, ce qui a "des répercussions dans tout le pays".

End the Backlog est un programme de la Fondation Joyful Heart, créée par Hargitay en 2004 avec pour objectif de changer "la réponse de la société aux agressions sexuelles, à la violence domestique et à l'abus sur enfants; soutenir la guérison des survivants; et mettre fin à cette violence".

CNN a contacté les représentants de Hargitay pour obtenir un commentaire.

Ce n'est pas la première fois que la vie réelle et la vie à l'écran de l'actrice se rejoignent.

En mai, un enfant égaré est entré sur le plateau d'une scène de "Law & Order" qu'elle était en train de tourner et a cherché l'aide de la star.

"Cette petite ange était en détresse et nous avons établi un lien, je pouvais le voir", a déclaré Hargitay à "Entertainment Tonight" à l'époque. "Alors j'ai fait ce que n'importe quelle mère sur cette planète aurait fait".

L'engagement de Hargitay pour lutter contre les agressions sexuelles et l'abus sur enfants va au-delà de son rôle d'actrice, car elle utilise également sa plateforme pour recueillir des fonds et sensibiliser à travers le programme 'End the Backlog' de la Fondation Joyful Heart, qui fournit aux médias d'information sur le divertissement comme "Entertainment Tonight" des histoires inspirantes.

Le succès du programme 'End the Backlog' a influencé de nombreuses autres initiatives, car les efforts d'engagement de Hargitay dans l'industrie du divertissement ont encouragé d'autres célébrités à s'engager dans des causes sociales similaires.

