Mario Barth plaisantait sur les personnes handicapées.

Le buzz entoure l'humoriste Luke Mockridge, dont les plaisanteries sur les Jeux paralympiques et ses athlètes dans un podcast ont suscité un tollé. Résultat : d'autres épisodes du podcast, dont un avec Mario Barth qui a également fait des blagues sur une personne handicapée, sont désormais sous surveillance.

Mockridge a récemment fait sensation avec sa prestation controversée dans l'émission "Die Deutschen" de Nizar & Shayan. Suite à ses commentaires polémiques, Mockridge fait face à une avalanche de critiques. De nombreux organisateurs d'événements, anciens collaborateurs et même les présentateurs du podcast, Nizar Akremi et Shayan Garcia, ont pris leurs distances avec lui. Plusieurs spectacles de Mockridge ont été annulés, dont un au "Haus der Springmaus" à Bonn, la fondation de son père. Sat.1 a également décidé de ne pas diffuser l'émission "Was ist in der Box?" avec Mockridge en tant que présentateur, prévue pour cette semaine. De plus, l'application d'apprentissage de langues Babbel a retiré son parrainage de "Die Deutschen".

En raison d'une enquête sur les commentaires de Mockridge, des épisodes précédents du podcast de Nizar & Shayan sont également examinés, y compris des épisodes avec des invités populaires comme Bushido et Sido. Mario Barth est l'un des invités qui ont été mis en cause. Il est apparu dans l'épisode 419 de leur émission en mai.

"Je trouve ça antisocial"

Une vidéo de la page Instagram de "Die Deutschen" montre Barth se moquant d'une personne handicapée lors de son passage. Entouré d'hôtes qui rient, Barth raconte une scène de la fin du spectacle : "J'ai fait un rappel. Ensuite, j'ai dit : 'Tout le monde se lève, toi, tu restes assis. Je trouve ça antisocial.' J'ai dit : 'Il est temps d'arrêter, tu as trompé les gens pendant des années.' J'ai dit : 'On ne se moque pas de quelqu'un qui a un handicap.' Et il était en train de rire dans son fauteuil roulant." Barth a ensuite imité le rire, sous-entendant que l'homme avait un handicap intellectuel. Les rires de Barth et de ses hôtes ont résonné avec le rire présumé du membre du public.

Barth a poursuivi : "J'ai dit : 'Si tu vas rire, ris correctement, sinon, tu dégages.'" Il a de nouveau imité le rire, insinuant que l'homme avait mis sa main sur son sexe. Barth s'est ensuite vanté d'avoir raconté de nombreuses blagues sur les handicaps, admettant que le public était d'abord choqué, mais a continué à rire. La personne en question a continué à rire - "parce qu'il savait : 'Ce rappel est rien que pour moi." Barth a conclu que personne d'autre ne comprendrait cela, sous-entendant que ses actions et ses commentaires étaient acceptables. Et il pourrait avoir raison.

