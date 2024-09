Mario Barth clarifie ses remarques sur le podcast

Suite de la controverse autour de Luke Mockridge, Mario Barth est maintenant sous le feu des projecteurs en raison de ses commentaires sur une personne en situation de handicap dans le podcast "Die Deutschen". Malgré les critiques, Barth ne recule pas. Le clip controversé a depuis été supprimé. Au lieu de cela, Barth a répondu avec une nouvelle vidéo.

Le podcast est probablement une source de joie pour ses animateurs, Nizar et Shayan. Leur émission "Die Deutschen" n'a jamais connu une telle attention, même si elle n'est pas exactement positive. Résultat : leur popularité a explosé.

Dans une récente vidéo publiée sur la page Instagram de "Die Deutschen", Barth, 51 ans, imite le rire d'une personne ayant un handicap intellectuel, qui a assisté à l'un de ses spectacles. Le montage de la vidéo, qui est probablement l'œuvre de Nizar Akremi et Shayan Garcia, suggère également que l'homme en fauteuil roulant a été lourdement moqué lors du podcast. Barth est accusé de se moquer d'une personne handicapée, tout comme Mockridge.

"Manni, le fan inconditionnel"

Barth a abordé ces allégations dans un long communiqué publié sur son compte Instagram hier. Il reconnaît que le clip peut être mal compris, mais il insiste sur le fait que ce n'est pas le cas. Il explique que sa mère est en fauteuil roulant depuis son enfance et qu'il ne se moquerait jamais de personnes en situation de handicap. Il explique ensuite comment la situation a conduit à l'incident.

"J'avais un fan dévoué - Manni. Manni était à tous les spectacles", explique Barth. Lorsque Barth a finalement parlé à Manni, ce dernier lui a dit : "Le meilleur serait que vous vous moquiez de moi, faites quelques blagues sur moi." Barth a pris cela à cœur et a inclus Manni dans son spectacle.

"J'ai fait deux heures de superbe matériel. Tout le monde s'est levé et a applaudi. C'était au tour de Manni maintenant. Tout le monde était debout, mais Manni pas", se souvient Barth. C'était l'occasion parfaite pour inclure Manni dans son numéro. "J'ai raconté blague après blague pour Manni avant qu'il n explode de rire", dit-il. En fait, Manni était si heureux qu'il "s'est fait pipi" de rire.

Le reste du public était un peu perplexe parce qu'ils ne connaissaient pas le contexte, Barth l'admet. Mais il en est convaincu : "Pour Manni, c'était le meilleur moment de sa vie parce qu'il faisait partie de la société. Il était remarqué. Il était inclus."

Barth assure : "Je ne me moquerais jamais de personnes en fauteuil roulant. Au contraire, j'utiliserais ma popularité pour briser les barrières et les obstacles pour les personnes qui sont en fauteuil roulant."

La situation semble différente dans la compilation vidéo sur la page Instagram de "Die Deutschen", mais l'imitation de Barth de la déficience de l'homme est toujours dérangeante. Barth doit également se demander pourquoi sa déclaration a été si sélectivement montée. Cependant, il a probablement réalisé cela maintenant : depuis mardi soir, les parties pertinentes de sa participation à Nizar & Shayan ont été supprimées du compte Instagram de "Die Deutschen".

La suppression du clip controversé de la page Instagram de "Die Deutsche" pourrait être une stratégie pour minimiser les retombées négatives, compte tenu de la surveillance croissante de la manière dont l'industrie du divertissement traite de tels sujets sensibles. Malgré l'insistance de Barth selon laquelle ses actions ont été mal interprétées et motivées par la demande de Manni, la réaction du public a une fois de plus remis en question la responsabilité et les normes éthiques des plates-formes de divertissement populaires.

Lire aussi: