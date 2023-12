Marin Cilic pense qu'il peut gagner plus de tournois du Grand Chelem... cela pourrait-il se produire à Wimbledon le mois prochain ?

Ne soyez pas surpris, non plus, si le tournoi sur gazon en cours est l'occasion pour Cilic de changer sa saison après une blessure au genou droit qui a fortement contribué à faire chuter son classement à son plus bas niveau depuis cinq ans.

"Je comprends que cette année n'a pas été très bonne pour moi", a déclaré Cilic à CNN Sport. "C'est une saison difficile, mais je reste très positif en ce qui concerne mon jeu. Je pense que mon jeu est là et qu'il faut juste que je l'exploite dans quelques bons événements.

"Je pense que la deuxième partie de la saison pourrait être très bonne. Je croise les doigts.

Pour tenter de retrouver sa forme de vainqueur de grand chelem ou même d'atteindre "un autre niveau", Cilic, 15e au classement, mais en dehors du top 50 au classement de l'année civile, a ajouté l'ancien numéro 6 mondial Wayne Ferreira à son entourage dimanche pour ses deux tournois sur gazon, afin de travailler aux côtés de son entraîneur actuel Ivan Cinkus.

La collaboration sera probablement prolongée si Cilic connaît le succès dans les semaines à venir et si le Sud-Africain s'accorde avec l'attitude calme et polie du joueur de 30 ans - des traits qui contredisent un jeu de puissance massif, aidé par un cadre de 6 pieds 6.

Cilic a déjà été guidé par son flamboyant compatriote et champion de Wimbledon 2001 Goran Ivanisevic, par le très expérimenté Bob Brett et par l'ancien joueur de simple et de double Jonas Bjorkman.

"Je suis arrivé à un stade de ma carrière où j'ai eu d'excellents entraîneurs et j'ai beaucoup appris", a déclaré Cilic avant de dévoiler Ferreira.

Il cherche quelqu'un qui puisse "m'aider à obtenir ces quelques pourcentages supplémentaires ou qui ait un point de vue différent, en regardant le jeu d'une manière qui lui permette de voir clairement mon jeu et de voir quels domaines je peux développer".

À la question de savoir s'il peut décrocher d'autres tournois majeurs, Cilic a répondu : "Oui : "Oui. J'ai le sentiment de continuer à m'améliorer et, si je regarde mes dernières années, 2016, 2017 et 2018, je pense que je me suis beaucoup amélioré."

Mais Cilic n'avait pas besoin qu'on lui dise que l'année dernière, bien qu'il ait terminé dans le top 10 pour la quatrième fois au cours des cinq dernières saisons, il a perdu une douzaine de rencontres alors qu'il se trouvait dans des positions gagnantes.

Grand service

Lorsque Cilic a remporté l'US Open en 2014 aux côtés d'Ivanisevic, il a claqué 50 aces en neuf sets contre les vainqueurs ou finalistes du grand chelem Tomas Berdych, Roger Federer et Kei Nishikori pour clore l'épreuve. Un véritable coup de poing.

Il semble également avoir trouvé le bon équilibre entre réfléchir et ne pas trop réfléchir sur le court.

Cilic n'est pas d'accord avec l'idée qu'il doit jouer plus instinctivement.

"J'ai l'impression d'être un penseur", a-t-il déclaré. "Je suis une personne qui pense et je ne peux pas m'arrêter de penser. Mais je suis également conscient que lorsque je joue un tennis agressif, lorsque je joue un tennis qui n'a pas besoin d'être réfléchi, alors je joue très bien.

"Je crois cependant que pour atteindre le sommet et jouer contre les meilleurs et les défier, je dois aussi être capable de penser parce que si vous jouez contre eux sans plan de jeu, vous n'avez pas beaucoup de chances.

La plupart du temps, Cilic a trouvé le bon équilibre sur le gazon.

En effet, parmi les joueurs en activité, seul le quatuor Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray a un meilleur pourcentage de victoires - avec un minimum de 50 victoires sur cette surface - donc personne ne l'empêchera de devenir le deuxième joueur des 13 dernières années à conserver le titre du Queens à Londres cette semaine.

Il entamera la défense de son titre lundi contre l'une des percées de 2019, le Chilien Cristian Garin.

Comme il n'y a pratiquement pas de gazon chez lui, Cilic se souvient très bien de sa première expérience sur cette surface lorsqu'il était junior à Roehampton, près de Wimbledon, en 2005. Ses premières années chez les juniors s'étaient déroulées presque exclusivement sur terre battue.

"C'était amusant parce que tous les juniors, y compris moi, mais peut-être un peu moins, se sentaient à l'aise en fond de court, la plupart d'entre eux jouaient pour la première fois sur gazon et ils commençaient à servir et à volleyer, à jouer des chips et à charger", a-t-il déclaré.

"C'était amusant de voir comment nous, les enfants, voyions le tennis sur le gazon. Mais dès que j'ai mis les pieds sur le gazon, je me suis senti très à l'aise.

Succès et déceptions sur le gazon

Cilic a remporté le tournoi en simple et en double et, une douzaine d'années plus tard, alors que le service et la volée sont devenus une rareté pour les joueurs, il a obtenu un rendez-vous avec le roi de SW19, Federer, en finale.

Ce qui devait être une occasion joyeuse a cependant tourné au cauchemar lorsqu'une ampoule au pied gauche l'a laissé désemparé et a anéanti ses espoirs d'ajouter à sa collection de grands chelems.

Cilic représentait également une menace sérieuse, d'autant plus que l'année précédente à Wimbledon, il menait Federer de deux sets et avait même eu trois balles de match avant que le Suisse ne reprenne le dessus.

L'année dernière, Cilic a connu d'autres émotions douces-amères.

Après avoir sauvé une balle de match au Queens pour battre Djokovic en finale, il a abandonné une autre avance de deux sets à Wimbledon, contre le novice du gazon Guido Pella, au deuxième tour.

"J'ai de très bons souvenirs de ces deux dernières saisons", a déclaré Cilic. "L'année dernière, mon élimination prématurée à Wimbledon a été très décevante et il m'a fallu quelques semaines pour me remettre sur les rails et me remettre en mode entraînement. C'était extrêmement décevant parce que j'avais l'impression d'être dans une forme incroyable et que j'avais peut-être joué le tennis de ma vie.

"Mais je suis tout à fait positive en ce qui concerne l'avenir. Je reviens à la saison sur gazon en sachant que j'ai si bien joué ces deux dernières années.

C'est peu après Wimbledon que Cilic a eu l'idée d'organiser une collecte de fonds par le biais de sa fondation caritative.

L'événement "Game, Set, Croatia" s'est tenu à Zagreb la semaine dernière et a permis de récolter des fonds pour la construction d'installations sportives pour les enfants.

Dans une salle comble de 2 000 spectateurs, Cilic et une trentaine d'athlètes croates de haut niveau - dont plusieurs membres de l'équipe nationale qui a atteint la finale de la Coupe du monde de football l'an dernier en Russie - ont disputé un tournoi de double.

Journée caritative

Cilic s'est associé à la superstar du Real Madrid Luka Modric, mais il s'est avéré qu'ils ont été surpassés par Mario Mandzukic, de la Juventus.

"Luka est vraiment très bon", a déclaré Cilic, lauréat du prix humanitaire Arthur Ashe il y a trois ans. "Il a une grande capacité d'anticipation et un grand feeling. Il a réussi des coups incroyables. Mais je dois aussi mentionner Mandzukic, qui a remporté le tournoi avec un junior croate.

"Nous avons perdu la finale contre eux, mais je dois dire que nous sommes meilleurs et que nous devions gagner, mais de toute façon, nous remporterons le trophée l'année prochaine", a ajouté Cilic en riant.

Dans un avenir proche, il remportera le trophée le mois prochain à Wimbledon.

