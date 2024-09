Mariella Ahrens se retrouve une fois de plus à GCSZ

Dans les années 90, lorsque Mariella Ahrens a fait ses débuts à l'écran dans "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", elle n'était encore qu'une jeune femme dans la vingtaine. Vingt-cinq ans plus tard, à 55 ans, elle fait son grand retour sur le plateau de la série. Cette fois-ci, elle interprétera le rôle d'Elinor, qui ne manquera pas de causer quelques remous pour Jo Gerner, interprété par Wolfgang Bahro.

Mariella Ahrens fait son comeback dans la série à succès de RTL "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) après presque trois décennies d'absence. Selon elle, son personnage Elinor est sur le point de semer la zizanie. Elinor a une bombe à larguer sur Jo Gerner : ses jumeaux, nés entre-temps et dont il ignorait l'existence.

"Je pense que Jo Gerner va être sacrément surpris", a teasé Mariella Ahrens lors d'une interview avec RTL, en se mettant dans la peau d'Elinor. "Notre séparation n'a pas été exactly cordiale." Le fait de revisiter le passé et de le revoir ne sera pas une partie de plaisir pour Elinor, a-t-elle admis. Mais son retour promet "une bonne dose de drama et de chaos", a-t-elle ajouté. La révélation de l'existence des jumeaux de Gerner est le deuxième coup de théâtre, après l'abandon d'Elinor à l'autel.

Mariella Ahrens décrit Elinor comme une femme confiante et sûre d'elle, même si elle n'est pas toujours juste. Son attitude glaciale est le résultat de ses propres épreuves, cachant un cœur tendre qu'elle ne montre pas souvent. Elle avoue ne pas s'identifier à ce personnage, ce qui rend d'autant plus intéressant de l'interpréter. Son retour en tant qu'Elinor ravive de nombreux souvenirs de l'époque. Elle apprécie le fait que le plateau soit plus détendu et moins stressant qu'avant.

"J'ai gagné en assurance"

La série et Mariella Ahrens ont toutes deux connu de nombreux changements depuis 1995. "À l'époque, j'étais remplie d'insécurité et je n'osais pas exprimer mes opinions", a-t-elle déclaré. "Maintenant, je suis plus affirmée, à la fois dans ma vie personnelle et professionnelle." Elle a traversé des hauts et des bas qui ont forgé sa personnalité. Elle a également affiné son style. "En regardant en arrière, je ne suis pas fière de mes choix de mode", a-t-elle plaisanté.

Pendant son long congé sabbatique de GZSZ, Mariella Ahrens est apparue dans d'autres séries télévisées comme "Der Bergdoktor", "Sabine!" et "Im Namen des Gesetzes". Elle a également fait des apparitions

Lire aussi: