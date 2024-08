Marie-Luise Marjan a une hanche cassée.

"Lindenstraße" star Marie-Luise Marjan souffre d'une fracture de la hanche après une chute. La sexagénaire de 84 ans a subi une intervention chirurgicale et apprend à marcher à nouveau dans une clinique de réadaptation, déclarant être "aussi agile qu'un cerf".

Marie-Luise Marjan se remet actuellement d'une chute. Dans une interview accordée au magazine "Bunte", la sexagénaire de 84 ans, qui a incarné le rôle iconique de Helga Beimer dans la série télévisée "Lindenstraße" pendant 35 ans, a révélé qu'elle était tombée le 7 juin dernier alors qu'elle se trouvait au théâtre. Elle a fait une chute brutale et s'est fracturé la hanche.

"J'ai été opérée immédiatement. Heureusement, mes nerfs et vaisseaux sanguins sont restés intacts", a expliqué Marjan. Elle se trouve maintenant dans une clinique de réadaptation à Bad Driburg, où elle reprend des forces après sa chute.

Première fois dans une salle de sport

Pour l'actrice, l'entraînement quotidien en réadaptation est une expérience nouvelle, comme elle l'a révélé dans l'entretien : "Pour la première fois de ma vie, je m'entraîne sur des appareils. Je n'ai jamais mis les pieds dans une salle de sport." Elle prévoit de changer cela, en visant des résultats rapides. "Dans six mois, je courrai comme un cerf", a-t-elle déclaré avec détermination.

Marie-Luise Marjan a interprété le rôle de "Mère Beimer" dès le premier épisode de "Lindenstraße" en décembre 1985 jusqu'à son finale en mars 2020. En plus de son rôle dans la série, elle est apparue dans divers autres productions télévisées et a prêté sa voix à la reine Lillian dans les films "Shrek". Depuis la fin de "Lindenstraße", la native d'Essen donne des lectures et continue d'apparaître à la télévision, notamment dans "SOKO Stuttgart".

Le processus de réadaptation de Marie-Luise Marjan inclut l'utilisation d'appareils de gym pour la première fois. Elle a exprimé son intention de regagner son agilité, déclarant : "Dans six mois, je courrai comme un cerf."

Lire aussi: