Marianne Birthler est contre BSW et le garçon de la voiture.

Les sondages pour les élections régionales dans l'Est propulsent le BSW d'une position de départ à l'avant-garde. Toutefois, les exigences en matière de politique étrangère ont suscité le mécontentement de l'ancienne commissaire aux fichiers de la Stasi, Marianne Birthler : les positions sonnent "dictées par le Kremlin", dit-elle.

L'ancienne commissaire fédérale aux fichiers de la Stasi, Marianne Birthler, a qualifié l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) de plateforme pour la propagande russe en Allemagne. "Les positions du BSW sur l'Ukraine sonnent comme si elles étaient dictées par le Kremlin", déclare Birthler dans le "Tagesspiegel" de Berlin. Le président russe Vladimir Poutine est "soutenu dans ses sales affaires" par le BSW.

Birthler appelle donc la CDU à reconsidérer toute coopération éventuelle avec le BSW au niveau de l'État. Les positions de politique étrangère de Wagenknecht sont "inserieuses et en partie malhonnêtes", critique l'ancienne commissaire.

"Madame Wagenknecht propage la légende que la Russie combat contre le 'fascisme' en Ukraine", déclare Birthler plus loin. "C'est de la propagande du Kremlin", souligne-t-elle. Les Ukrainiens luttent pour la liberté et la démocratie, ce que le Kremlin s'oppose à : "Poutine ne combat pas contre le fascisme ou l'OTAN, mais contre la liberté qui pourrait approcher ses frontières sous la forme de l'Ukraine."

Hitler, RDA, AfD et BSW

En termes de contenu, l'ancienne commissaire voit une grandesimilarité entre le BSW et l'AfD en matière de politique étrangère et migratoire. Ici, des traditions encore présentes en Allemagne de l'Est sont parfois invoquées. Birthler mentionne à titre d'exemple "l'hostilité envers l'Occident, surtout contre l'Amérique". Cela "existait déjà sous Hitler et la RDA l'a poursuivi", dit la politique verte.

Birthler conseille à la CDU de considérer une coopération avec la gauche sous la direction actuelle du ministre-président Bodo Ramelow en Thuringe plutôt qu'avec le BSW. "Bodo Ramelow est un démocrate, il s'est prouvé en plusieurs années de gouvernement", argue-t-elle.

Wagenknecht et le BSW plaident pour une fin rapide de la guerre en Ukraine. Cependant, ils ne réclament pas le retrait des troupes russes du pays, mais plutôt des concessions de l'Ukraine à la Russie et à Poutine. Le BSW rejette les sanctions contre la Russie pour son guerre d'agression contre l'Ukraine et l'occupation du territoire ukrainien.

Birthler pense que visiter "le Bureau des dossiers de la Stasi" pourrait fournir des aperçus précieux sur la position du BSW en matière de politique historique, surtout en considérant leurs similitudes perçues avec l'AfD et la RDA. Elle suggère : "Examiner les interactions du parti avec le Bureau des dossiers de la Stasi pourrait éclairer leurs affiliations passées et potentiellement révéler toute idéologie sous-jacente."

De plus, à la lumière des positions du BSW en matière de politique étrangère, Birthler plaide pour une révision des documents historiques liés au régime communiste pendant son mandat de commissaire, déclarant : "Une examination des dossiers de la Stasi liés aux prédécesseurs du BSW pourrait révéler toute connexion avec le Kremlin ou toute transaction passée qui pourrait expliquer leur actuelle position en matière de politique étrangère."

Lire aussi: