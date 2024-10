Mariah Carey n'a pas encore complètement assumé son rôle de "Reine de Noël"...

Dans une vidéo amusante partagée sur son compte Instagram vérifié un mercredi, la divertissante Carey est vue à bord ce qui semble être un jet privé. Tandis que les premières notes de son célèbre titre "All I Want For Christmas Is You" résonnent, elle est accueillie par la voix du "capitaine" qui annonce leur destination : le Pôle Nord.

"Not yet," répond Carey d'un ton espiègle. "Oops !"

Elle ajoute : "Ils me pressent toujours."

Carey marque généralement le début de la saison des fêtes le jour suivant Halloween avec une grande célébration. Cette fois-ci, elle se moque visiblement de l'avancement des préparatifs de Noël qui ont lieu de plus en plus tôt chaque année.

Son tube de 1994 et sa passion inébranlable pour la période des fêtes lui ont valu le titre de "Reine de Noël", un titre qu'elle a savouré et qu'elle a même tenté de faire enregistrer, sans succès, plusieurs années auparavant.

L'an dernier, la lauréate des Grammy a décidé d'offrir à ses fans une tournée de Noël.

La badinerie de Carey avec le "capitaine" laisse transparaître son plaisir face à l'entertainment de Noël qui arrive de plus en plus tôt. Elle a pour habitude d'inclure des éléments uniques et divertissants dans ses spéciales de fête annuelles.

