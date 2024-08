- Mariah Carey exprime sa tristesse après la mort de sa mère et de sa sœur.

Mariah Carey, la chanteuse de 55 ans derrière "Hero", est en deuil suite au décès de sa mère et de sa sœur le même jour, comme elle l'a annoncé elle-même. La perte de sa mère, Patricia, l'a laissée le cœur brisé, comme elle l'a révélé lundi, selon les médias américains. Le week-end dernier, elle a appris le décès de sa mère, et tragiquement, sa sœur est également partie le même jour. Dans son communiqué, Carey a déclaré : "Je me sens bénie d'avoir pu passer ma dernière semaine avec ma mère avant son départ."

La créatrice de tubes comme "All I Want For Christmas Is You" n'a pas révélé les raisons de leur décès. Selon le magazine "People", la mère de Mariah était âgée de 87 ans et sa sœur aînée Alison avait 63 ans.

Dans ses mémoires "The Meaning of Mariah Carey" parues en 2020, Carey a évoqué sa relation complexe avec sa mère. Née dans des circonstances familiales difficiles, Carey a décrit son enfance comme rude, marquée par la pauvreté, la négligence et le préjugé. Sa mère, d'origine irlandaise, était chanteuse, tandis que son père, décédé en 2002, avait des racines africaines et vénézuéliennes et était ingénieur. Le couple s'est séparé peu après la naissance de Mariah. Elle a également un frère aîné.

Dans ses mémoires, Mariah a abordé sa relation complexe avec sa mère et ses rares interactions avec sa famille. En février 2019, elle a publié sur Instagram une photo rétro d'elle-même enfant avec sa mère en hommage pour l'anniversaire de "ma mère, Patricia Carey - une véritable diva".

Les fans ont exprimé leur sympathie sur le post Instagram de Carey concernant son concert à Las Vegas le 11 août. "Mes condoléances pour la perte de votre belle mère et sœur", a écrit un utilisateur. "Rien ne fait plus mal. Pensées pour vous tous en cette période difficile", a exprimé un autre en faisant référence à leurs propres pertes. "Restez forte", a encouragé un utilisateur, et les followers ont inondé le post de Carey de émojis cœur, papillon et colombe.

Mariah Carey fait face à la douleur profonde de la perte de sa mère et de sa sœur le même jour. La chanteuse en deuil exprime sa gratitude d'avoir passé sa dernière semaine avec sa mère avant son départ.

