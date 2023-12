Mariah Carey : Bryan Tanaka confirme une séparation à l'amiable après sept ans de vie commune avec la chanteuse

Mardi, Tanaka, un danseur et directeur créatif, a partagé sur les médias sociaux que lui et la chanteuse superstar se sont séparés après sept ans.

"Avec des émotions mitigées, je partage cette mise à jour personnelle concernant ma séparation à l'amiable avec Mariah Carey après sept années extraordinaires ensemble", a écrit Tanaka dans une déclaration publiée sur son compte Instagram vérifié . "Notre décision d'emprunter des chemins différents est mutuelle, et alors que nous naviguons sur ces voyages séparés, nous le faisons avec un profond respect et un sentiment de gratitude écrasant pour le temps inestimable que nous avons partagé. Les souvenirs que nous avons créés et les collaborations artistiques sont gravés dans mon cœur pour toujours."

La jeune femme de 40 ans est une ancienne choriste qui a participé à la tournée "The Adventures of Mimi Tour" de Carey en 2006. Ils auraient commencé à se fréquenter en 2016, ont eu une brève séparation l'année suivante, puis se sont réunis plus tard.

Tanaka a eu des mots gentils pour Carey dans sa déclaration.

"Le dévouement de Mariah à sa famille et son engagement envers son métier nous ont inspirés au cours de notre voyage commun", a-t-il écrit. "Je tiens à exprimer mon amour et ma reconnaissance à Mariah et à ses incroyables enfants, dont la chaleur et la gentillesse ont enrichi ma vie d'une manière que les mots ne peuvent exprimer.

Tanaka a également demandé "de la compréhension, de l'intimité et du respect" pendant cette période "délicate".

"L'afflux d'amour et de soutien de la part des fans a été une source de force, et je suis extrêmement reconnaissant pour les encouragements qui continuent de m'élever", a-t-il écrit. "Je suis impatient de poursuivre mon voyage, sachant que ma passion pour l'inspiration, la danse et les arts créatifs résonnera dans les chapitres qui se dérouleront.

La relation de Tanaka avec Carey faisait partie de sa série de télé-réalité de 2016, "Mariah's World"

CNN a contacté les représentants de Carey pour un commentaire.

