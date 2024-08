Maria sort victorieuse au début du duel sous les projecteurs, mais subit plus tard un déclin.

Tatjana Maria a ressenti une vague de fierté en regardant la foule. À l'âge de 37 ans, elle jouait pour la première fois sur le court Arthur Ashe à l'US Open, accompagnée de ses filles Charlotte (10 ans) et Cecilia (3 ans). Malgré l'ombre de la championne en titre Coco Gauff, une star américaine de 17 ans, Maria a réussi à tenir tête dans le premier set.

Avec son style de jeu unique, qui consiste à slicer les balles avec les deux mains, Maria a déséquilibré la favorite et l'a même déstabilisée à plusieurs reprises. Cependant, Gauff a retrouvé son jeu dans le deuxième set, et après un match serré qui a duré plus d'une heure, elle a remporté la victoire.

Réfléchissant sur sa défaite au deuxième tour, Maria a déclaré : "Il était important pour l'avenir de savoir que même les meilleures joueuses ont du mal contre moi." Elle a affirmé qu'elle avait encore beaucoup à offrir et n'avait pas l'intention de prendre sa retraite de sitôt. "Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de santé. J'aime simplement jouer au tennis et voyager avec ma famille", a-t-elle déclaré avec conviction.

L'avenir de Charlotte

Le talent est une affaire de famille, et la plus jeune compétitrice n'est autre que la fille de 10 ans de Tatjana, Charlotte. Charlotte s'entraîne avec sa mère et a déjà commencé à participer à des tournois. "Le rêve de Charlotte est de jouer sur ce court un jour", a déclaré Maria avant de monter sur le court, la plus grande scène de l'US Open. La famille vise à préparer Charlotte pour une carrière professionnelle, prévoyant son entrée sur le circuit WTA à environ 14 ou 15 ans.

Cependant, contrairement aux attentes, Charlotte représentera la France plutôt que l'Allemagne lors de sa carrière professionnelle. Après des discussions avec la fédération allemande, la famille a décidé que le soutien pour un joueur aussi jeune serait meilleur en France. De plus, à la fois la France et les États-Unis, pays d'origine de la famille Maria, offrent plus de ressources financières et d'opportunités en raison de leurs prestigieux tournois du Grand Chelem à Paris et à New York.

La passion de Tatjana pour les sports a inspiré sa fille Charlotte, qui partage sa passion pour le tennis. Les sports sont devenus une partie intégrante de leur lien familial, avec Charlotte qui s'entraîne assidûment pour suivre les pas de sa mère et potentiellement jouer sur les mêmes courts prestigieux comme le court Arthur Ashe à l'avenir.

