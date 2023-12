Maria Sharapova, quintuple vainqueur du Grand Chelem, se retire du tennis

La Russe prend sa retraite à l'âge de 32 ans, sa dernière victoire en grand chelem remontant à 2014, lorsqu'elle a remporté Roland-Garros pour la deuxième fois.

Sa dernière apparition remonte à l'Open d'Australie 2020, où elle a été éliminée au premier tour par Donna Vekić.

Dans son article, Sharapova a déclaré qu'elle " faisait ses adieux " au tennis.

"En donnant ma vie au tennis, le tennis m'a donné une vie", a écrit Sharapova.

"Il me manquera tous les jours. L'entraînement et la routine quotidienne me manqueront : Me réveiller à l'aube, lacer ma chaussure gauche avant la droite et fermer la porte du court avant de frapper ma première balle de la journée. Mon équipe, mes entraîneurs me manqueront. Les moments passés assis avec mon père sur le banc du terrain d'entraînement me manqueront. Les poignées de main - qu'on gagne ou qu'on perde - et les athlètes, qu'ils le sachent ou non, qui m'ont poussée à donner le meilleur de moi-même."

Rivalité et revers

Sharapova a déménagé en Floride, aux États-Unis, à l'âge de sept ans, en 1994, pour recevoir une formation professionnelle.

Elle a fait irruption sur la scène du tennis à l'âge de 17 ans, en 2004, lorsqu'elle a battu Serena Williams, tête de série numéro 1, en finale de Wimbledon, remportant ainsi son premier grand chelem.

Elle s'est hissée au sommet du classement mondial pour la première fois en 2005 et, outre son titre à Wimbledon, a remporté deux titres à Roland-Garros, un à l'Open d'Australie et un à l'US Open.

Sharapova a également perdu contre sa rivale de longue date, Williams, dans trois autres finales de grand chelem.

En 2016, elle a été contrôlée positive au meldonium, une substance interdite, lors de l'Open d'Australie. Elle a d'abord été bannie pour deux ans, avant que l'interdiction ne soit réduite à 15 mois après un appel. Revenue à la compétition en avril de l'année suivante, elle n'a pas réussi à atteindre les sommets qu'elle avait atteints au début de sa carrière.

Mon corps est devenu une distraction

Sharapova a également récolté plus de 38 millions de dollars de prix au cours de sa carrière, selon le site web de la WTA.

"Avec le recul, je me rends compte que le tennis a été ma montagne", a-t-elle déclaré. "Mon chemin a été parsemé de vallées et de détours, mais les vues depuis le sommet étaient incroyables.

"Après 28 ans et cinq titres du Grand Chelem, je suis prête à escalader une autre montagne, à concourir sur un autre type de terrain.

Elle a passé cinq périodes différentes au sommet du classement mondial et a reçu un certain nombre d'appuis très bien rémunérés de la part de marques telles que Nike.

Après être revenue au sommet en 2012, Sharapova a fait ses débuts olympiques à Londres, où elle a terminé avec la médaille d'argent, perdant en finale contre Williams.

En dehors du court, Sharapova est occupée à bâtir un empire commercial, créant une société de production de bonbons - Sugarpova - et étant copropriétaire de Supergoop, une société de crème solaire.

Les blessures ont fini par avoir raison de la Russe. Elle a souffert de plusieurs blessures à l'épaule et, avant l'US Open de l'année dernière, elle a reconnu que la fin de sa carrière était peut-être proche.

"Derrière des portes closes, trente minutes avant d'entrer sur le court, j'ai subi une procédure pour engourdir mon épaule afin de pouvoir disputer le match", a écrit Sharapova, aujourd'hui classée 373e au monde, dans son article d'adieu.

"Les blessures à l'épaule ne sont pas nouvelles pour moi - au fil du temps, mes tendons se sont effilochés comme une corde.

"J'ai subi de nombreuses opérations - une en 2008, une autre l'année dernière - et j'ai passé d'innombrables mois en rééducation. Le simple fait d'entrer sur le terrain ce jour-là m'a fait l'effet d'une victoire finale, alors que cela n'aurait dû être que le premier pas vers la victoire. Je ne raconte pas cela pour susciter la pitié, mais pour dépeindre ma nouvelle réalité : Mon corps était devenu une distraction.

Un grand champion

"Tout au long de ma carrière, je ne me suis jamais posé la question de savoir si cela en valait la peine. Ma force mentale a toujours été mon arme la plus puissante. Même si mon adversaire était physiquement plus forte, plus confiante, voire tout simplement meilleure, je pouvais persévérer, et je l'ai fait".

Sa rivale Petra Kvitova, qui avait battu Sharapova en finale de Wimbledon en 2011, a salué la Russe comme une "grande championne".

"Je sais à quel point il est difficile de revenir et de jouer", a-t-elle déclaré sur Twitter. "Elle a été souvent blessée. Bien sûr, elle voulait un succès probablement plus grand que ce qu'elle a payé ou que ce que son corps lui a permis d'avoir.

"C'était un plaisir d'être avec elle sur le circuit, de partager le court avec elle. C'était toujours de grandes batailles lorsque nous jouions ensemble. C'est donc toujours un plaisir de partager le terrain avec elle et j'ai toujours eu du respect pour elle.

Source: edition.cnn.com