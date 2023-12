Maria Sharapova, l'ultime compétitrice à l'héritage compliqué

Mais à 32 ans, l'une des athlètes les plus connues du siècle a dû mettre un terme à une brillante carrière . Elle n'était plus la meilleure du monde et, plus important encore, elle ne pouvait plus supporter la douleur qui l'accompagnait constamment, en particulier ces deux dernières années.

Les blessures, nombreuses depuis qu'elle a fait irruption dans la conscience publique en remportant Wimbledon à l'âge de 17 ans, ont fait des ravages.

C'est à l'US Open de l'année dernière que Sharapova a pris conscience qu'elle ne pouvait plus continuer à travailler au quotidien. Trente minutes avant un match, elle a dû endormir la douleur d'une épaule dont les tendons s'étaient "effilochés comme une ficelle".

"Le simple fait d'entrer sur le court ce jour-là m'a fait l'effet d'une victoire finale, alors qu'il ne s'agissait que du premier pas vers la victoire", a-t-elle écrit en annonçant sa retraite, ce qui est peut-être approprié compte tenu du nombre de fois où elle a figuré dans des magazines de mode, tels que Vogue et Vanity Fair . "Je ne partage pas cela pour susciter la pitié, mais pour dépeindre ma nouvelle réalité : Mon corps était devenu une distraction".

Sa retraite n'est pas une surprise. Les choses étaient écrites sur le mur lors de l'Open d'Australie en janvier, lorsqu'elle a subi une troisième défaite consécutive au premier tour d'un tournoi du grand chelem. Mais l'une des plus grandes combattantes du jeu ne voulait pas être perçue comme ayant jeté l'éponge. Elle a dit qu'elle faisait ses adieux.

Sharapova quitte le tennis au 373e rang mondial et sa réputation est ternie. La suspension de 15 mois qu'elle a purgée pour avoir été contrôlée positive au meldonium en 2016 - un médicament contre les maladies cardiaques qui était légal jusqu'au 1er janvier de cette année-là - a dominé les dernières années de sa carrière.

Initialement bannie pour deux ans, Sharapova a fait valoir en appel qu'il s'agissait d'une erreur administrative et que la sanction était "injustement sévère", et le Tribunal arbitral du sport (TAS) a conclu qu'il serait erroné de qualifier la joueuse de "dopée intentionnelle ".

Mais depuis son retour au sport en 2017, Sharapova n'a pas réussi à retrouver sa magie d'antan. Bien qu'elle ait remporté le dernier titre de sa carrière en simple à l'Open de Tianjin en octobre 2017, elle n'a jamais réussi à entrer dans le top 20 depuis son retour de suspension.

Elle parlait de compléter les cinq titres du Grand Chelem qu'elle avait déjà remportés, mais les blessures - à la cuisse, au bras gauche et, surtout, à l'épaule - ont ruiné tous les espoirs qu'elle avait de rivaliser avec les meilleures joueuses du monde.

Sharapova s'était déjà battue contre des blessures par le passé, notamment une blessure à l'épaule qui avait mis sa carrière en péril en 2008. Elle a ensuite parlé de l'impression que son bras allait "tomber" pendant sa convalescence, mais elle a réussi à réaliser un grand chelem en 2012, devenant ainsi la dixième femme à le faire, et a décroché l'argent aux Jeux olympiques de Londres. Les victoires à Roland-Garros, en 2012 et 2014, sur une surface qu'elle a elle-même décrite comme ressemblant à une "vache sur la glace", ont été particulièrement impressionnantes.

Si les blessures n'avaient pas été aussi graves, la Russe aurait peut-être accompli encore plus de choses.

Il y aura toujours des "et si", tout comme la suspension pour contrôle positif au meldonium lors de l'Open d'Australie accompagnera à jamais toute mention de son héritage.

Mais on se souviendra aussi de Sharapova pour ses exploits sur le court et pour l'histoire remarquable de ses parents, Yuri et Yelena, qui ont tout misé sur la réussite de leur unique enfant.

La carrière de Maria Sharapova en images

Avec 700 dollars en poche, le père de Maria Sharapova a quitté le port russe de Sotchi avec sa fille pour la Floride, après que l'ancienne numéro un mondiale Martina Navratilova eut recommandé à la jeune Sharapova de s'entraîner à l'étranger.

Séparée de sa mère pendant près de deux ans en raison de problèmes de visa et de l'apprentissage d'une nouvelle langue, Sharapova a continué à progresser sur le court, rejoignant l'académie de tennis de Nick Bollettieri à l'âge de sept ans. À l'âge de 11 ans, elle a signé avec Nike et, en l'espace de 10 ans, elle a remporté trois tournois du Grand Chelem.

C'est la force mentale de Sharapova qui a attiré l'attention.

"Son mental était tout simplement incroyable", a déclaré un jour Bollettieri à propos de son ancienne élève. "Elle ne pensait jamais à l'échec.

Le courage a souvent été négligé au profit du glamour, qui a également contribué à transformer l'enfant disgracieuse née en Sibérie en une star mondiale.

Son palmarès est considérable : 36 titres, première femme russe à atteindre le sommet du classement WTA, troisième plus jeune femme à remporter le titre de Wimbledon en simple.

Elle termine sa carrière avec près de 39 millions de dollars de prix et des millions de dollars gagnés grâce à des contrats d'endossement et à diverses entreprises commerciales. Forbes l'a désignée comme l'athlète féminine la mieux payée au monde pendant 11 années consécutives.

La seule personne sur le circuit féminin qui puisse rivaliser avec sa célébrité ? Sa plus grande rivale, Serena Williams. Mais sur le terrain, la lutte a été à sens unique, Williams, 23 fois lauréate du Grand Chelem , ayant dominé, remportant 20 de leurs 22 matches.

La victoire sur Williams en finale de Wimbledon en 2004, qui l'avait propulsée au rang de star, s'est avérée être le sommet de Sharapova face à l'Américaine.

Williams n'a rendu aucun hommage sur les réseaux sociaux mercredi. En effet, peu de ses pairs ont commenté sa retraite. L'explication se trouve peut-être dans son autobiographie, où Sharapova écrit qu'elle n'avait "aucun intérêt à se faire des amis sur mon champ de bataille".

Peu de larmes seront peut-être versées dans les vestiaires, mais dans son essai sur la retraite, Sharapova a admis que le sport lui manquerait. "En donnant ma vie au tennis, le tennis m'a donné une vie", a-t-elle déclaré.

En tant que figure divisée du sport, elle laisse derrière elle un héritage compliqué. Mais on se souviendra aussi d'elle comme d'un personnage inflexible, d'une joueuse qui n'a jamais abandonné et qui a accompli beaucoup dans une époque remplie d'excellentes joueuses.

