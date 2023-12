Faits marquants

Maria Sharapova impressionne le public de l'US Open lors de son premier match majeur depuis son interdiction de dopage

Sharapova bat Simona Halep, deuxième mondiale, en trois sets lors du premier match de l'US Open

L'ancienne numéro 1 mondiale russe faisait son retour dans une compétition majeure.

La Russe a fait une démonstration dominante qui a souvent combiné l'agilité avec la puissance et l'athlétisme, écrasant la Roumaine en trois sets, remportant le dernier malgré les efforts de Halep pour se défendre.

Sharapova, âgée de 30 ans, a fait preuve d'un mental à toute épreuve au cours de ce match palpitant, s'étirant, criant, et se propulsant vers ce qui était en fin de compte sa compétition à perdre.

Dans ce qui fut l'un des premiers tours les plus passionnants de l'histoire récente de l'US Open, la Russe a poursuivi sa série de victoires sur son adversaire - elle n'a jamais perdu contre Halep en une demi-douzaine de face-à-face précédents.

Halep, dominée et surclassée pendant la majeure partie des deux heures et 43 minutes du match, a refusé d'abandonner et a repris des sets à partir de 4-2 dans le deuxième set, lorsqu'elle a brisé de manière convaincante le service de Sharapova.

Halep a creusé le sillon de la deuxième manche en remportant cinq jeux d'affilée, mais cela n'a pas suffi et Sharapova a conclu le match par un troisième set intense devant un public très favorable à Sharapova.

La fatigue se fait sentir, mais Sharapova tient bon dans le dernier set, se nourrissant des encouragements de la foule pour son retour au Arthur Ashe Stadium.

Après que Halep ait commis une dernière erreur non forcée pour donner le dernier point à Sharapova, la Russe s'est mise à genoux, sous le coup de l'émotion de son long retour dans les Majeurs.

Elle rencontrera la Hongroise Timea Babos, 59e au classement, au deuxième tour.

Le temps fort, ma chérie

Après le match, Sharapova a rendu hommage avec émotion aux efforts qu'elle a déployés pour revenir au plus haut niveau de la compétition.

"On se demande parfois pourquoi on fait tout ce travail, et c'est exactement ce qui s'est passé.

Elle a ajouté que sa rivalité avec Halep faisait que le tirage au sort ajoutait un frisson supplémentaire à son premier match dans un tournoi majeur depuis plus d'un an.

"Nous nous respectons tellement l'une l'autre et lorsque nous avons toutes les deux vu le tirage au sort, il y a eu quelque chose d'extra.

Avec cette victoire, Sharapova compte désormais 18 victoires et 0 défaite sur le court Arthur Ashe.

"C'est une heure de grande écoute. J'adore ça. Quand j'ai appris que ce serait un match en nocturne, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de jouer... Je profite de chaque instant et j'adore ça".

Faisant référence à sa robe, qui a brillé tout au long du match, Sharapova a déclaré que le glamour n'avait rien à voir avec le courage.

"Derrière ces cristaux Swarovski et ces petites robes noires, cette fille a beaucoup de cran et elle n'ira nulle part.

Retour en forme

En mars 2016, Sharapova a annoncé qu'elle avait été contrôlée positive au meldonium. Dans un premier temps, la Fédération internationale de tennis lui a infligé une suspension de deux ans, qui a été ramenée à 15 mois en appel.

Le classement de l'ancienne numéro un mondiale russe a chuté pendant son absence forcée - jusqu'à la 146e place - au point qu'elle n'était pas assez bonne pour atteindre le tableau principal de l'US Open, ce qui l'a obligée à obtenir une wild card.

En mai, la Fédération française de tennis a refusé à Sharapova une wild card pour Roland-Garros. Suite à cette décision, Sharapova a choisi de participer aux qualifications de Wimbledon la dernière semaine de juin au lieu de demander une wild card pour le tableau principal.

Avant ce soir, elle n'avait joué que neuf matches depuis l'interdiction, en gagnant six et en perdant trois depuis l'Open d'Australie 2016.

Avec cette grande victoire à son actif, son absence semble bel et bien derrière elle. Sur la base de ce match, elle est revenue à son meilleur niveau. Toutefois, comme elle l'a déclaré dans une interview d'après-match, "il y a encore beaucoup de chemin à parcourir" avant qu'elle ne puisse envisager de remporter un autre Majeur.

Les amateurs de tennis et les journalistes sportifs sont d'accord pour dire qu'elle est revenue à son meilleur niveau.

Tim Cowlishaw, journaliste sportif, a déclaré qu'elle "se déplaçait mieux que jamais, surpassant la deuxième tête de série. Qui a besoin de matchs ?

Les fans ont célébré sa "brillante performance" lors d'une soirée d'ouverture "électrique".

Son dernier titre majeur remonte à 2014, lorsqu'elle a remporté Roland-Garros. Sharapova a remporté l'US Open en 2006 et a atteint les demi-finales en 2005 et 2012.

Elle a déclaré qu'elle n'avait pas réalisé que le médicament pour le cœur qu'elle prenait depuis plus de dix ans pour divers problèmes de santé avait été ajouté à la liste des produits interdits par l'Agence mondiale antidopage à partir du 1er janvier 2016.

