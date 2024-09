Margera, anciennement incarcérée, sort en toute sécurité de l'établissement pénitentiaire.

Bam Margera, la star légendaire de "Jackass", lutte depuis longtemps contre des problèmes de dépendance, ce qui a entraîné de nombreux problèmes juridiques. En septembre, une violation de probation l'a conduit en prison. Aujourd'hui, il est libre, mais à une condition.

Techniquement, il est un homme libre : le 16 septembre, Bam Margera a été escorté hors de la prison du comté de Chester en Pennsylvanie après avoir purgé une peine pour conduite en état d'ivresse et violation de décisions de justice antérieures. Selon les informations du Daily Mail, il devrait prochainement entrer en cure de désintoxication pour lutter contre sa dépendance à la drogue et à l'alcool. Il semble enfin avoir pris conscience de la gravité de sa situation.

Margera était dans de sales draps pour des chefs d'accusation de conduite en état d'ivresse et de violation de probation non résolus, ce qui a entraîné un mandat d'arrêt à son encontre. Cette semaine, il a été menotté et comparaissait devant le juge Patrick Carmody. Le juge a ordonné la libération de Margera, sous réserve qu'il commence sans tarder un traitement en cure de désintoxication.

L'avocat de Philadelphie Michael T. van der Veen a révélé que Margera serait traité dans un établissement affilié aux Recovery Centers of America, qui gère plusieurs centres de désintoxication le long de la côte Est. Van der Veen a déclaré que le processus de désintoxication devrait durer environ un mois, avec des ajustements possibles en fonction de l'évaluation des Recovery Centers of America.

"Un type bien qui lutte contre la dépendance"

L'avocat Van der Veen a salué la libération de Margera comme un développement positif en justice. Il a déclaré que Margera était impatient de retrouver la santé et de surmonter cet obstacle juridique. Margera lui-même a exprimé sa gratitude, s'adressant au juge Carmody : "Je suis simplement reconnaissant pour cette expérience. Elle me permet de régler mes problèmes et de remettre ma vie sur les rails." Margera a remercié sa femme, le mannequin de fitness Dannii Marie, pour l'avoir aidé à rester sobre depuis leur mariage en mai 2023 au Nouveau-Mexique.

En regardant en arrière, Margera a reconnu qu'il avait dû toucher le fond avec la drogue et l'alcool avant de comprendre la nécessité de changer. Depuis, à la fois son autre avocat, William J. Brennan, et la communauté juridique ont regardé Margera avec sympathie, le considérant comme un individu qui lutte contre la dépendance.

Margera est devenu célèbre dans les années 2000 grâce à ses exploits dans l'émission MTV "Jackass", où lui et le casting célèbre exécutaient des cascades outrancières et souvent autodestructrices. L'émission a acquis une immense popularité chez les adolescents, propulsant Margera sur la scène internationale. Malheureusement, sa carrière a pris un tournant désastreux, entachée de poursuites judiciaires liées à la dépendance et de polémiques publiques.

Récemment, Margera a fait la une des journaux pour avoir agressé son frère Jess et menacé sa petite amie, ce qui lui a valu une cure de désintoxication et une thérapie imposées par la justice. Une violation de ces conditions a entraîné ses problèmes juridiques liés à la probation et son arrestation en septembre. Seuls les événements à venir diront si la star de "Jackass" souhaite vraiment un nouveau départ.

Malgré ses problèmes juridiques passés, Bam Margera semble déterminé à surmonter sa dépendance. À sa sortie de prison, il prévoit de

