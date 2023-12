Maren Morris met la musique country à l'honneur avec son nouvel EP "The Bridge".

La chanteuse originaire du Texas a publié vendredi un duo de nouvelles chansons et de vidéos - intitulées "The Tree" et "Get The Hell Out Of Here" - dans le cadre d'un EP intitulé "The Bridge".

Les chansons offrent un aperçu des sentiments de Morris sur l'état de la musique country aujourd'hui, alors qu'elle chante dans "The Tree" comment elle "prend une hache à l'arbre, la pourriture aux racines est la racine du problème, mais vous voulez me blâmer, j'ai traîné plus longtemps que n'importe qui devrait le faire".

Les vidéoclips des deux chansons partagent le même fil narratif et se déroulent tous deux dans une fausse communauté à l'aspect défraîchi, composée de maisons et d'entreprises de la taille d'une maison de poupée, qui constituent une petite ville en proie à divers états de destruction.

Il y a même un panneau indiquant que l'endroit est une "petite ville parfaite du lever au coucher du soleil" - ce qui semble être une référence à la chanson polarisante de Jason Aldean, "Try That in a Small Town", et à la dispute publique antérieure de Morris avec lui - ainsi que d'autres pancartes, dont une qui dit "Go Woke Go Broke" (Allez vous faire voir, allez vous faire broyer).

Dans "Get The Hell Out Of Here", Morris chante "I do the best I can, But the more I hang around here, The less I give a damn", ce qui semble indiquer qu'elle envisage une sorte d'exode du genre country dans son ensemble.

D'autres paroles révélatrices, dans "The Tree", montrent que Morris en a fini de "hurler la vérité à un menteur, passé dix mille heures à essayer de la combattre avec des fleurs, alors que l'arbre était déjà en feu".

Dans une interview publiée vendredi, Morris a déclaré au LA Times à propos de la musique country : "Je pensais que j'aimerais la brûler et recommencer. Mais il se consume de lui-même sans mon aide."

Quant à la prochaine étape pour la lauréate d'un Grammy, elle pourrait bien être plus pop, si l'on en croit son collaborateur sur "Get The Hell Out Of Here". Elle a enregistré ce titre avec le producteur Jack Antonoff, connu pour avoir créé la magie de la pop avec Taylor Swift. Morris et Antonoff travaillent actuellement sur un nouvel album, selon la publication.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com