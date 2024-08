- Mardi chaud, après mercredi orageux

Après un mardi avec un avertissement de chaleur officiel, les habitants de Thuringe peuvent s'attendre à un peu de soulagement dans les jours à venir. À partir de mercredi après-midi, le service météorologique allemand (DWD) prévoit des averses et des orages pour les régions de Thuringe. De fortes précipitations et des rafales de vent sont également possibles, a déclaré un porte-parole du DWD. Plus tôt, les températures mercredi ont atteint jusqu'à 33 degrés.

Mardi pourrait potentiellement marquer le pic de la chaleur estivale, avec des températures atteignant jusqu'à 35 degrés, selon le porte-parole du DWD. Après les orages de mercredi, les températures baisseront légèrement, oscillant entre 26 et 30 degrés. Des averses sont toujours possibles jeudi. Vendredi devrait être propice à une visite à la piscine, les météorologues prévoyant de plus longues périodes d'ensoleillement et seulement une faible probabilité d'averses. Pour le week-end, les experts prévoient plus de nuages et une baisse significative des températures.

Les averses prévues mercredi devraient également améliorer la situation dans les forêts de Thuringe : actuellement, il y a principalement un danger moyen à élevé d'incendie de forêt là-bas. Le deuxième niveau d'alerte le plus élevé de 4 est en vigueur pour l'office forestier de Weida dans l'est de la Thuringe et l'office forestier de Heldburg dans le sud de la Thuringe, selon un aperçu de l'autorité forestière de l'État. À ce niveau, les zones de barbecue publiques et les cheminées peuvent être fermées temporairement. Le niveau de danger moyen de 3 est en vigueur pour presque tout le reste de la Thuringe. Il y a cinq niveaux d'alerte incendie en Thuringe.

