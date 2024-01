Marcus Smart revient pour aider les Boston Celtics à battre le Miami Heat dans le match 2

Smart avait manqué le premier match de la série en raison d'une blessure, mais il est revenu en force dans le deuxième match, avec 24 points, 12 passes décisives, neuf rebonds et trois interceptions au cours d'une démonstration de force de 40 minutes.

"J'étais gonflé à bloc. Je me sentais mal de ne pas pouvoir être sur le terrain avec mes coéquipiers et de ne pas pouvoir me battre avec eux", a déclaré Smart à la presse après le match, en parlant de son absence lors du match 1.

"Nous jouons contre une très bonne équipe du Miami Heat. Il faut que je me repose, que je me refasse une santé, que je regarde et que je voie des choses et que je vienne pour exécuter ce match".

Les Celtics ont commencé le match lentement et étaient menés 10-0 avant que Smart et ses coéquipiers ne se mettent au travail.

Jayson Tatum a marqué 27 points, pris cinq rebonds et délivré cinq passes décisives, tandis que son coéquipier Jaylen Brown a ajouté 24 points et huit rebonds.

Boston a également bénéficié du retour d'Al Horford qui a été jugé éligible pour jouer quelques heures avant le début du match après avoir manqué le premier match en raison des protocoles Covid-19 de la NBA.

Ils nous ont mis dans l'embarras

Malgré la défaite, c'est Jimmy Butler, de Miami, qui a été le meilleur marqueur avec 29 points et six rebonds, mais son jeu a été quelque peu perturbé par l'impressionnant Smart.

"Je me dis que ça ne peut pas être pire", a déclaré Butler à la presse après le match. "Ils nous ont mis la pâtée sur notre terrain.

"Je suppose que s'ils le font chez eux, c'est censé se produire, mais je ne nous vois pas recommencer.

"Ils ont essayé de nous mettre dans l'embarras. Ils nous ont mis dans l'embarras. Je pense que nous devons en prendre conscience, nous en servir comme d'un carburant, quoi que vous vouliez dire, mais réaliser que le match peut devenir incontrôlable lorsque vous jouez contre une très bonne équipe comme eux qui peut marquer le ballon et faire des arrêts.

"Dans l'ensemble, nous devons être meilleurs. Nous avons un travail difficile à faire pour aller là-bas et gagner, mais s'ils l'ont fait, nous pouvons le faire aussi".

Boston accueillera le troisième match, prévu samedi.

Source: edition.cnn.com