Marcus Ericsson remporte les 500 miles d'Indianapolis après un redémarrage qui a donné lieu à un sprint final

Ericsson comptait 3 secondes d'avance à 5 tours de l'arrivée et s'envolait vers la victoire lorsque Jimmie Johnson a percuté le mur, provoquant un drapeau rouge qui a temporairement interrompu la course et ouvert la voie à un sprint final.

Au nouveau départ, Ericsson a repoussé les assauts de Pato O'Ward pour remporter la course pour la première fois de sa carrière.

Lors d'une interview après la course, Ericsson a déclaré qu'il avait dû se reconcentrer pour le nouveau départ, mais qu'il savait qu'il pouvait encore remporter le drapeau à damier.

"J'ai dû tout faire pour les garder derrière moi", a-t-il déclaré. "Je n'arrive pas à y croire, je suis tellement heureux.

Ericsson a pris la tête après une erreur catastrophique du Néo-Zélandais Scott Dixon en fin de course.

Dixon, parti en pole position, semblait être le vainqueur probable avec la voiture la plus puissante de l'Indianapolis Motor Speedway, jusqu'à ce qu'un excès de vitesse lors de son dernier arrêt au stand le mette hors d'état de gagner. Après avoir mené 95 des 200 tours dimanche, Dixon se console en devenant le leader du nombre de tours dans l'histoire de l'Indy 500, dépassant Al Unser.

Ericsson, qui a couru en Formule 1 de 2015 à 2018 avant de passer à l'IndyCar, est le deuxième Suédois à remporter l'Indy 500, après le titre de Kenny Bräck en 1999.

Il a dû faire face à sept autres anciens vainqueurs, dont le quadruple vainqueur Helio Castroneves, qui a terminé à la 7e place.

Nommé d'après les 500 miles parcourus par les concurrents, "The Greatest Spectacle in Racing" est l'événement phare de la série IndyCar et a été couru pour la première fois en 1911. Son enceinte est l'Indianapolis Motor Speedway - un ovale de 2,5 miles de long si grand qu'il entoure un terrain de golf de 18 trous et a une capacité permanente de 257 325 places assises, la plus grande enceinte sportive au monde.

Cette année a vu le retour de tous ces spectateurs après que la pandémie de Covid-19 a limité la course de l'année dernière à une foule réduite et a empêché tous les fans d'y assister en 2020.

L'Indy 500 était la deuxième étape d'une journée de courses automobiles d'élite en trois parties, après le Grand Prix de Monaco de Formule 1 et avant le Coca-Cola 600 de NASCAR à Charlotte, en Caroline du Nord.

Issy Ronald, de CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com