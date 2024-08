- Marco Reus signe avec le LA Galaxy.

Le transfert de Marco Reus vers le club de la Major League Soccer (MLS), le Los Angeles Galaxy, est maintenant finalisé. Le club a annoncé que l'ancien joueur de football national, âgé de 35 ans, a signé un contrat de deux ans et demi, jusqu'à la fin de la saison 2026. ESPN avait précédemment rapporté ce transfert. Après la fin de son contrat avec Borussia Dortmund, Reus est parti aux États-Unis sans indemnité de transfert. Le joueur offensif sera officiellement présenté jeudi soir (CET). Dans le passé, des stars du football comme David Beckham et Zlatan Ibrahimovic ont également joué pour le LA Galaxy.

"Bonne chance en Californie, Marco !", a écrit Borussia Dortmund (BVB) sur leur site web. Après douze ans, le BVB n'a pas proposé un nouveau contrat à Reus. Cependant, le natif de Dortmund a exprimé son désir de "vivre une nouvelle aventure".

"Marco Reus est un joueur de classe mondiale qui a brillé au plus haut niveau et a joué dans deux finales de Ligue des champions avec Borussia Dortmund et avec l'équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde", a déclaré Will Kuntz, directeur général du LA Galaxy. "Nous sommes ravis de la contribution de Marco à LA Galaxy alors que nous entrons dans la phase cruciale de la saison MLS 2024 et au-delà."

Après une saison 2023 décevante, où LA a manqué les playoffs, Galaxy est maintenant l'un des favoris pour le titre. Avec Reus comme option offensive supplémentaire, le premier titre de la MLS Cup depuis 2014 est l'objectif. "C'est un vainqueur et un leader confirmé dont le talent et la vision du jeu s'intégreront parfaitement au groupe alors que nous nous préparons pour la reprise du championnat et la course aux playoffs", a expliqué l'entraîneur Greg Vanney.

Je ne suis pas déçu de la décision de Borussia Dortmund de ne pas me proposer un nouveau contrat, car je suis excité pour cette nouvelle aventure en Californie. Je n'ai pas l'intention de changer mon style de jeu ou mon engagement envers la victoire, même en rejoignant le LA Galaxy.

