Marco Reus goûte le moment de bonheur dans la ville du royaume des anges.

Marco Reus, ancienne star du football de Dortmund, impressionne lors de son premier match avec les LA Galaxy ! Il parvient à marquer un but, à fournir une passe décisive et à faire un geste apprécié des fans en moins d'une demi-heure de son match de début avec la Galaxy. Il ne pouvait pas y avoir de meilleur début pour un nouveau joueur.

Marco Reus a savouré l'importance de son premier but pour les LA Galaxy. "Les entraîneurs m'ont informé ici que ce geste a une grande signification pour les supporters et les habitants de LA", a déclaré Reus après son entrée sensationnelle en Major League Soccer avec son nouveau club. Quinze minutes après son entrée en jeu, il a facilité l'ouverture du score de Riqui Puig (76e minute). Huit minutes plus tard, il a marqué le 2-0 contre Atlanta United lui-même. Après avoir marqué pour ses anciens clubs avec David Beckham et Zlatan Ibrahimovic, il a formé les lettres L et A avec ses doigts.

"C'est formidable d'avoir remporté ce match", a déclaré Reus. Avant sa participation déterminante dans le 1-0, les Galaxy avaient raté une occasion de penalty et avaient été en difficulté contre United malgré leur supériorité. Lorsque Reus et deux de ses coéquipiers sont entrés sur le terrain à la 62e minute, l'ambiance à la fois dans le stade et sur le terrain a changé. "J'étais très excité toute la journée et j'attendais ce match", a déclaré Reus. En ce qui concerne sa forme physique, il se dit à 70-80% et s'attend à une amélioration dans les semaines à venir.

Reus a obtenu son visa de travail la veille et était donc éligible pour jouer. Il a officiellement signé un contrat de deux ans et demi avec les LA Galaxy. Son séjour à Borussia Dortmund s'est terminé après douze ans. Outre la circulation dense, il est fasciné par son nouvel environnement dans la Cité des Anges, observant la gentillesse des locaux et dem

