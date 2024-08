Marcher pieds nus est-il vraiment aussi sain?

Courir pieds nus est sain - pas seulement pour les pieds, mais pour tout le corps. Cependant, courir sans chaussures ne convient pas à tout le monde. Qui devrait garder ses chaussures et pourquoi, explique un expert.

Marcher sur la plage ou courir sur l'herbe, il est judicieux de retirer ses chaussures. La raison : "Lorsque nous courons pieds nus, nous entraîner nos muscles du pied", explique l'orthopédiste Matthias Manke de Bochum. En particulier, les muscles de la plante du pied sont activés lors de la course à pied sans chaussures. C'est important car "si nous ne les entraîner pas, ils vont atrophiés", ajoute l'orthopédiste.

De plus, il y a beaucoup de nerfs libres dans les pieds qui captent les impulsions. Le corps reçoit donc de nouveaux signaux. Et cela peut avoir un effet positif. Par exemple, les douleurs du cou, du dos ou des lombaires peuvent être réduites, selon Manke. Et ce n'est pas tout : la fasciite plantaire, une croissance osseuse souvent douloureuse sur le talon, se produit souvent en raison de muscles du pied non entraînés. Courir pieds nus peut aider à prévenir cela.

Les enfants devraient donc courir le plus possible sans chaussures de marche ou de chaussettes, selon Manke, pour développer leurs pieds de manière naturelle.

Qui peut courir pieds nus et qui ne peut pas ?

"Courir pieds nus convient à tout le monde", dit le médecin. Mais il y a des restrictions. Par exemple, pour les personnes atteintes de polyneuropathie, où la sensation dans les pieds est réduite ou absente. "Dans ce cas, le risque de blessure est élevé car nous ne remarquons pas que notre pied est endommagé." Les diabétiques doivent également être prudents.

Et ceux qui ne courent pas régulièrement pieds nus ne devraient pas soudainement commencer à courir pieds nus toute la journée - et devraient d'abord habituer leurs pieds à cette nouvelle façon de marcher sur l'herbe ou sur une plage sablonneuse.

Chaussures minimalistes pour la vie quotidienne

En général : Vous n'avez pas à courir pieds nus exclusivement. Nos pieds ont besoin d'un équilibre entre la course à pied avec des chaussures et la marche pieds nus, explique Manke. C'est pourquoi le médecin, par exemple, ne porte pas de pantoufles à la maison.

Au fait : Ceux qui veulent renforcer leurs muscles du pied dans la vie quotidienne peuvent également utiliser des chaussures spéciales, appelées chaussures minimalistes avec des semelles très minces et souples, dans lesquelles on peut également bouger les orteils. "La chaussure minimaliste est là pour que la chaussure protège également le pied sur les terrains difficiles, mais le pied doit encore travailler", explique Manke.

