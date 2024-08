- Marché du travail Est et Ouest: désavantage perçu

Sur le marché du travail, l'Est de l'Allemagne a significativement rattrapé son retard ces dernières années. Toutefois, en ce qui concerne les salaires et la productivité, l'Ouest conserve encore un avantage. Selon un papier présenté à Gütersloh par la Fondation Bertelsmann, il n'est donc pas étonnant que plus d'Allemands de l'Est que de l'Ouest se sentent désavantagés en termes de niveau de vie.

Le salaire moyen de l'Est s'élève à 3 157 euros, comparé à 3 752 euros à l'Ouest. Si le niveau de salaire a convergé au fil des décennies, l'écart était encore de 26 % après la réunification dans les années 1990. Aujourd'hui, les gens des États fédéraux de l'Est gagnent 15,9 % de moins pour leur travail qu'à l'Ouest.

La Fondation Bertelsmann attribue cela aux différences de niveau de productivité. Si des progrès ont été réalisés dans la construction, la vente au détail et les services, l'Est est encore à seulement 76 % du niveau de l'Ouest dans la production, 35 ans après la réunification. Pour remédier à cela, les auteurs préconisent l'attraction de grandes entreprises. "Les grandes entreprises créent de l'espace pour la recherche, les fournisseurs régionaux et les services liés au commerce", indique le papier, ajoutant que cela favorise des emplois mieux rémunérés dans des professions orientées vers l'avenir.

Les chiffres du marché du travail en Est et en Ouest sont presque égaux ou convergent. Le taux d'emploi de l'Est est de 76,7 %, comparé à 77,3 % à l'Ouest. Le taux de chômage de l'Est est actuellement de 7,2 %, en baisse par rapport aux presque 19 % des années suivant les années 2000. Le taux de chômage actuel de l'Ouest est de 5,3 %, toujours inférieur à celui de l'Est. La part de chômeurs de longue durée est la même dans les deux régions, soit 34 %.

Selon la Fondation Bertelsmann, le haut taux de chômage et l'exode des jeunes après la révolution de 1989 ont laissé des traces durables dans la conscience collective. "Les effets se font encore sentir aujourd'hui, car l'infrastructure publique dans les régions rurales continue de se détériorer, et de nombreux chômeurs de l'époque sont maintenant confrontés à la pauvreté à la retraite. Cela contribue à la perception de rester désavantagé - même si le marché du travail allemand de l'Est est dans une bien meilleure position qu'il y a 30 ans", déclare Eric Thode, expert en marché du travail à la Fondation Bertelsmann.

