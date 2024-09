Marché du travail en difficulté - taux de chômage en hausse

L'automne est généralement marqué par une résurgence des opportunités d'emploi, mais l'économie allemande est en difficulté. Les entreprises sont réticentes à embaucher de nouveaux employés, ce qui entraîne une augmentation du chômage par rapport à l'année dernière. Selon l'Agence fédérale pour l'emploi, pas moins de 2 806 000 personnes étaient sans emploi en septembre, soit une augmentation de 179 000 par rapport à l'année précédente. "Le revival de l'emploi tant attendu cet automne se déroule à un rythme de tortue cette année", a commenté la directrice de l'agence, Andrea Nahles.

Sur un mois, le nombre de personnes sans emploi a diminué de 66 000. Cependant, cette diminution est inférieure à la normale pour cette période. Le taux de chômage a légèrement baissé de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 6,0 %, mais il a augmenté de 0,3 point de pourcentage par rapport à la même période de l'année dernière. L'année a été décevante sur le marché de l'emploi, la stagnation économique allemande étant le principal responsable, selon l'Agence pour l'emploi (BA).

Après avoir pris en compte l'effet saisonnier suivant les vacances d'été et le début de l'année de formation, la BA a rapporté une augmentation de 17 000 personnes sans emploi entre août et septembre. Par ailleurs, 890 000 personnes ont touché des allocations de chômage en septembre, soit une augmentation de 107 000 par rapport à l'année précédente.

Le marché de l'emploi en Allemagne a commencé à montrer des signes de stagnation économique en août. Le chômage et le sous-emploi ont continué de augmenter pendant les vacances d'été, une reprise complète étant attendue à partir de septembre.

En comparaison, Brême a le taux de chômage le plus élevé, avec une part de 11,1 %, suivi de Berlin avec 9,8 %. La Bavière a le taux de chômage le plus faible, avec un taux de 3,8 %. Les États libres de Thuringe et du Brandebourg sont les États allemands de l'Est ayant le taux de chômage le plus bas, à 6,1 % chacun.

