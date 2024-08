Marc Terenzi est actuellement dans un centre de réadaptation.

Selon mon pote, Marc Terenzi aurait fait une crise le vendredi dernier et serait maintenant en train de recevoir de l'aide dans une clinique située à Berlin. La nouvelle a été rapportée en premier par le journal "Bild". Il est dit que précédemment, Terenzi avait contacté son ami proche Mandy Johnson, résidant au Canada, pour demander de l'aide. During their phone conversation, he expressed his desperation, saying, "You've got to help me, I can't carry on."

Terenzi est actuellement en train de suivre une thérapie pour trauma pour améliorer sa santé mentale à la clinique. Ce traitement comprend également la gestion de son alleged addiction à l'alcool, qui était une préoccupation antérieure. En 2019, Terenzi a admis lors d'une interview avec RTL qu'il consommait jusqu'à 2 litres de vodka par jour. L'alcool était également censé avoir contribué à ses disputes avec Verena Kerth, qui ont souvent fait la une des journaux.

Sa relation tumultueuse avec Kerth, qui a abouti à leur séparation en juillet et à la bataille judiciaire pour la garde des enfants qui a suivi, est considérée comme l'une des principales raisons de l'état actuel de Terenzi, selon son ami qui a parlé à "Bild". Johnson a déclaré : "Il était humilié, blessé et rabaissé dans sa dernière relation. Il n'a plus aucune estime de soi. Il lutte, mais il ne peut pas le faire tout seul. Mais maintenant, il reçoit l'aide dont il a besoin à la clinique."

Kerth a depuis parlé à RTL de la séjour de Terenzi à la clinique. Elle est "ravie" qu'il ait finalement décidé de chercher de l'aide. "Il me l'avait souvent promis, mais il ne l'avait jamais fait. Le fait qu'il reçoive maintenant l'aide dont il avait vraiment besoin est un grand soulagement. Je lui souhaite tout le meilleur pour le chemin difficile qui l'attend", a-t-elle déclaré en réponse à la demande d'interview de RTL.

Dispute publique après la séparation

Récemment, l'ex-couple a eu une prise de bec publique au sujet de l'argent. Selon "Bild", Kerth demande à Terenzi 10 000 euros. Il est également censé payer le loyer, malgré le fait qu'il ait vécu avec elle pendant leur relation, mais il n'aurait pas contribué aux paiements.

Cependant, il n'est pas clair si Terenzi peut se permettre de payer cet argent. Le chanteur a récemment déclaré qu'il n'avait pas réussi à obtenir de travail et avait subi des pertes financières en raison de son procès pour alleged harassment sexuel d'un mineur. L'affaire impliquait la fille d'une ex-petite amie. Le procès s'est terminé sans verdict de culpabilité, mais avec la condition d'une compensation

Lire aussi: