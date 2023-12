Faits marquants de l'histoire

Marc Leishman : Le golfeur se retire des Jeux olympiques par crainte du virus Zika

Décision motivée par des craintes concernant le système immunitaire de l'épouse

Le Zika a été déclaré urgence de santé publique mondiale

Le chef de mission de l'équipe australienne soutient la décision du joueur.

À moins de 100 jours des Jeux, Leishman a annoncé sa décision dans un communiqué publié par la PGA australienne.

Il a déclaré qu'il s'était retiré de l'événement en raison de craintes concernant la force du système immunitaire de sa femme Audrey.

"En avril dernier, mes enfants et moi avons failli perdre ma femme à cause du syndrome du choc toxique", indique le communiqué.

"Depuis, Audrey est sujette aux infections et son système immunitaire est loin d'être rétabli à 100 %.

Nous avons consulté le médecin d'Audrey et, en raison de son rétablissement en cours et des risques potentiels associés à la transmission du virus Zika, la décision de ne pas participer a été à la fois difficile et facile à prendre".

"J'ai manqué le tournoi des Masters 2015 pour être à ses côtés lorsqu'elle a été frappée par la maladie, et je ne peux pas risquer de mettre sa santé en péril".

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré il y a trois mois que le Zika, un virus transmis par les moustiques et associé à des milliers de bébés nés avec un cerveau sous-développé, constituait une urgence de santé publique mondiale.

Le virus a été associé à la microcéphalie chez les bébés.

Leishman, qui s'est incliné en finale de l'Open à St Andrews l'année dernière et qui est le numéro 35 mondial du golf, a pris sa décision après avoir "beaucoup réfléchi", a déclaré Brian Thorburn, directeur général de l'association australienne des joueurs de golf (Australian PGA).

"Se retrouver dans une situation où l'on doit se retirer du Masters et des Jeux olympiques, les deux tournois les plus importants auxquels un professionnel peut être invité, le tout en l'espace de 12 mois, n'est pas une décision prise à la hâte", a ajouté M. Thorburn.

Kitty Chiller, chef de mission de l'équipe australienne, a déclaré que l'organisation comprenait "que la famille doit toujours passer en premier" et qu'elle respectait la décision de Leishman de ne pas participer aux Jeux olympiques.

Les joueurs susceptibles d'être appelés pour le remplacer sont Marcus Fraser, Matt Jones et Scott Hend.

L'autre Australien de Leishman, Adam Scott, Louis Oosthuizen et Charl Schwartzel (Afrique du Sud) et Vijay Singh (Fidji) ont tous choisi de ne pas participer aux Jeux, qui incluent le golf au programme pour la première fois depuis 112 ans.

La semaine dernière, il a été révélé que les stars olympiques sud-coréennes porteraient des survêtements imprégnés d'insectifuge destiné à éloigner les moustiques, ainsi que des pantalons longs et des blazers pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, en réponse à la propagation du virus Zika.

Source: edition.cnn.com