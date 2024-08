Marc Guiu offre un candidat potentiel pour la plus décevante manche de l'année dans le triomphe de la Ligue de la Conférence de Chelsea sur Servette

Après le but sur penalty de Christopher Nkunku pour Chelsea, qui leur a donné un avantage précoce en deuxième mi-temps, Guiu a eu une occasion brillante pour augmenter l'avantage contre Servette. Il a dépossédé Jeremy Frick, le gardien de Servette, et s'est retrouvé face à face avec le but.

Cependant, le tir de Guiu était loin d'être impressionnant, manquant de puissance et de direction, ce qui a permis à Frick de se remettre et de faire une parade. Le tir n'était même pas près de la cible.

Pour couronner le tout, Guiu a raté deux autres occasions de marquer après sa première tentative ratée.

Malgré le fait que Chelsea ait conservé la possession et poussé en avant, Guiu est resté abattu dans la surface de réparation, l'air choqué par ses occasions ratées.

Heureusement pour Guiu et Chelsea, Noni Madueke est intervenu 20 minutes plus tard, démontrant une finition parfaite en envoyant un tir puissant dans le poteau proche. Ce but a donné à Chelsea un avantage solide pour le match retour jeudi prochain en Suisse.

Après le match, l'entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, a commenté de manière humoristique la misses de Guiu en disant : "Je lui ai dit qu'il n'aime pas les buts faciles, il préfère les défis. Pour moi, c'est juste typique. Il est jeune, né en 2006, et c'est le plus jeune de l'équipe. Son travail hors du ballon est impressionnant. Il court beaucoup, presse fort, et je suis sûr qu'il marquera un jour."

Guiu a exprimé son amour pour le football, passant souvent des heures à s'entraîner sur le terrain, malgré sa misses pendant le match. Au milieu des célébrations de Chelsea après le match, les coéquipiers de Guiu l'ont encouragé, lui assurant que son heure de briller dans le prochain événement sportif était proche.

