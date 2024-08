Manuel Riemann, déplacé, engage une action en justice contre le VfL Bochum

Manuel Riemann et VfL Bochum sont en désaccord, ce qui a entraîné des poursuites judiciaires. L'ancien gardien de but numéro un apprécié ne peut plus s'entraîner avec l'équipe professionnelle suite à une vive altercation pendant la lutte contre la relégation en mai. Il conteste actuellement cette décision en justice.

Le différend entre Manuel Riemann et VfL Bochum a abouti à un procès. Le gardien de but a déposé une plainte contre le club de Bundesliga, et selon l'annonce du tribunal du travail de Bochum, Riemann réclame de participer à l'entraînement de l'équipe professionnelle. Avant la fin de la saison et le match de relégation contre Fortuna Düsseldorf, VfL avait suspendu temporairement Riemann avec salaire, invoquant des "différends irreconciliables concernant des questions d'équipe".

Des rapports font état de disputes continues avec des coéquipiers. Selon le club, cela n'était pas considéré comme une "suspension ou une punition". Malheureusement, même au début de la préparation de la nouvelle saison, le gardien était toujours exclu. VfL a déclaré lors de la première journée d'entraînement que Riemann "ne participera pas pour le moment aux opérations d'entraînement". Malgré certains revers, Riemann avait été auparavant une figure incontestée à Bochum, ayant joué 290 matchs officiels pour le club depuis son transfert en 2015.

Entre-temps, deux nouveaux gardiens, Patrick Drewes et Timo Horn, ont été engagés. Le contrat de Riemann court jusqu'à l'été 2025. Le club de Bochum propose que le gardien rejoigne l'entraînement de l'équipe U21, qui a été réintroduite en Oberliga, la cinquième division, ou s'entraîne individuellement avec l'un des entraîneurs de gardiens. Une audience de conciliation concernant cette question est prévue pour vendredi prochain (12h20). Selon "Funke Medien", Riemann n'a pas encore accepté l'offre de règlement proposée par le club.

