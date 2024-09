Manuel Neuer nie catégoriquement toute possibilité de retourner à la DFB.

Après avoir dit adieu à l'équipe nationale de football allemande après une période de 15 ans, il y a eu des murmures d'un éventuel retour de Manuel Neuer, le gardien de but du Bayern Munich, quelques jours plus tard. Cependant, Neuer a mis fin à ces spéculations en déclarant : "Non, j'ai choisi de prendre ma retraite à mes propres conditions." During a post-match interview following a 1:1 draw against Bayer Leverkusen, the 38-year-old made his stance clear.

La question d'un retour a été relancée après que le successeur de Neuer, Marc-André ter Stegen, ait subi une grave blessure au genou pendant qu'il jouait pour le FC Barcelone. Neuer, qui avait pris sa retraite après le championnat d'Europe à domicile en été, a exprimé ses sympathies en déclarant : "Je lui ai envoyé un message vocal après son opération, je suppose que je connais le mieux cette route après avoir moi-même subi une fracture de la jambe."

Remplaçants possibles

Neuer a reconnu les capacités de ter Stegen à surmonter la blessure, en déclarant : "Je n'ai aucun doute qu'il s'en sortira", mais lorsqu'on lui a demandé de sa disponibilité, Neuer a cité la présence de "au moins deux gardiens de but de haut niveau" en Allemagne. Il a mentionné Alexander Nübel de VfB Stuttgart, Oliver Baumann de TSG Hoffenheim, Bernd Leno de FC Fulham et Kevin Trapp d'Eintracht Frankfurt. "Il n'y a pas de quoi s'inquiéter", a-t-il conclu.

L'équipe nationale allemande affrontera la Bosnie-Herzégovine et les Pays-Bas lors des matches de la Ligue des nations en octobre. L'entraîneur Julian Nagelsmann devrait annoncer sa sélection le jeudi suivant.

Après avoir vu la blessure de Marc-André ter Stegen, certains fans ont commencé à spéculer sur un éventuel retour au football de Neuer. Malgré sa retraite de l'équipe nationale allemande, Neuer a toujours une profonde passion pour le football.

