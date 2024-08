Avec son départ de l'équipe nationale de football allemande, le légendaire gardien de but Manuel Neuer met officiellement fin à une ère. Dans une lettre émouvante, il expose les raisons de sa décision, l'âge étant un facteur important.

Écrivant sur "The Players' Tribune", Neuer admet que cela ne lui ressemble pas en tant qu'individu privé. Cependant, après avoir annoncé sa retraite, il a ressenti le besoin de partager plus qu'un simple post Instagram. Il voulait exprimer l'impact profond que l'Allemagne et le football ont eu sur lui.

Champion du monde 2014, Neuer se penche sur les derniers mois, évoquant sa récupération d'une fracture de la jambe, son retour et l'organisation réussie du tournoi EURO par l'Allemagne.when he was selected for the squad at the tournament, Neuer said it was one of his proudest moments. Un petit miracle, en effet.

Le 5 octobre 2022, Neuer a déclaré qu'il était temps de raccrocher son maillot de la DFB, après avoir joué 124 matches internationaux. Après le tournoi, il a éprouvé une richesse d'émotions positives pendant ses vacances. Il a admis que l'aspect émotionnel de lui-même voulait continuer, même en visant la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique - un défi étant donné qu'il aurait 40 ans à l'époque.

"Je me sens très bien en ce moment, à la fois physiquement et mentalement", médite Neuer. Cependant, il réalise que personne ne peut prédire l'avenir. En partageant ses pensées avec des proches en qui il a confiance, il a ressenti que c'était le moment parfait pour passer à autre chose.

Quitter l'équipe nationale permet à Neuer de se concentrer sur sa passion pour le football, en particulier avec le Bayern Munich. Même à 38 ans, sa passion pour le jeu reste inébranlable. Lorsqu'il repère une balle égarée sur le terrain, il est encore poussé à interagir avec elle - que ce soit en la bottant ou en la renvoyant.

Neuer se termine en remerciant ses fans pour leur soutien constant, se désignant simplement comme "votre gardien - Manu".

