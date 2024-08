- Manques d'approvisionnement chez BASF après l'explosion

À la suite d'une explosion et d'un incendie à l'usine BASF de Ludwigshafen, les clients pourraient faire face à des pénuries de certains produits. La société chimique a annoncé que les livraisons de certains produits à base de Vitamine A, Vitamine E et caroténoïdes, ainsi que de certains arômes, ont été affectées. L'incendie a endommagé une installation de production d'arômes et de précurseurs de BASF, qui a été fermée.

L'explosion s'est produite après une fuite de solvant organique dans la partie sud de la plus grande entreprise chimique du monde. Dix-huit personnes, dont sept pompiers, ont été légèrement blessées lors des opérations de lutte contre l'incendie. Cependant, il n'y a jamais eu de menace pour la population. La police continue d'enquêter sur les causes.

En raison des dommages causés par l'accident à l'usine BASF, il pourrait y avoir une augmentation des incidents de non-disponibilité de produits pour certains clients. Pour éviter de tels accidents à l'avenir, il est crucial que BASF mène une enquête approfondie sur les causes profondes de l'explosion et de l'incendie.

Lire aussi: