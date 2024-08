- Manque de voie ferrée supplémentaire pour la ligne Hambourg-Hannover

Il n'y aura pas d'ajout de voies supplémentaires, comme l'augmentation à trois ou quatre voies, lors de la modernisation de la ligne ferroviaire surchargée Hambourg-Hannover en 2029. Un représentant de Deutsche Bahn à Uelzen a déclaré : "Nous n'envisageons pas d'ajouter une troisième ou quatrième voie dans le cadre de la rénovation." Cependant, ils ont mentionné des plans pour une section à double voie à Lüneburg et une voie de dépassement à Bienenbüttel. Ils visent à améliorer la ponctualité.

Les fermetures de ligne pour ces travaux importants dureront cinq mois en 2029. Une première fermeture est déjà prévue pour dix semaines à partir du 1er mai 2026, ce qui comprend la rénovation d'environ 100 kilomètres de voies et 70 aiguillages.

La ligne Hambourg-Hannover est vitale pour le trafic marchandises

Cette ligne de 163 kilomètres reliant Hambourg et Hanovre est importante à la fois pour les passagers et le trafic international de marchandises, selon les données de Bahn. Un quart de tous les wagons de marchandises en Allemagne se rendent à ou viennent de Hambourg.

Cependant, l'infrastructure ancienne pose maintenant des problèmes. En juillet 2024, la ponctualité sur cette ligne très utilisée n'était que de 56 %, inférieure à la moyenne nationale (62 %).

Le ministre des Transports de Basse-Saxe, Olaf Lies (SPD), a suggéré d'étendre la ligne à trois ou même quatre voies. Le représentant de Bahn a mentionné que des discussions sur l'extension des connexions dans le triangle Hambourg-Bremen-Hannover sont en cours parallèlement. Les résultats de la prévision du trafic de 2040 sont attendus pour cette décision. Pour l'instant, le nombre de trains entre Hambourg et Hanovre est si élevé que la ponctualité ne peut être garantie. "Nous avons certainement besoin de voies supplémentaires entre Hambourg et Hanovre", a déclaré le représentant.

Les Verts de Basse-Saxe et VCD Niedersachsen plaident pour une construction neuve de la ligne. Ils voient la nécessité d'augmenter le nombre de trains entre Hambourg et Hanovre, qui peuvent transporter plus de passagers. Les communications et les discussions à ce sujet sont reportedly en cours avec le gouvernement de l'État de Basse-Saxe, même sans la rénovation générale.

During the ten weeks in 2026 and from February to July 2029, most long-distance trains will be rerouted via Bremen, according to DB project manager Dieter Olliges. Yet, he couldn't provide the extended travel time information. This project is similar to the current renovation of the Hamburg-Berlin line, which extends travel time by approximately 45 minutes till December 14.

As part of the 2026 Hamburg-Hannover line modernization project, new tracks will also be added at Uelzen and Lüneburg stations. The Bahn representative stated that the improvements will be noticeable at the stations, in the train, and in punctuality. The first phase of the project in 2026 will cost around 300 million euros, and the Bahn anticipates a billion euros for 2029.

Nationwide, approximately 4,000 kilometers of tracks are planned for general overhauls. Recently, the Flensburg-Hamburg line has also been included in these plans in northern Germany.

DB Bauinfoportal for the Hamburg-Hannover project

The representative from Deutsche Bahn announced that apart from the additions in Lüneburg and Bienenbüttel, they will focus on a general refurbishment during the Hamburg-Hannover line modernization in 2029. This extensive refurbishment is crucial to improve the line's overall condition and contribute to better punctuality.

