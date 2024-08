- Manque d'assurance - Les terres fournissent des secours contre les inondations

Le gouvernement de l'État de Thuringe a mis 500 000 euros de fonds disponibles pour les victimes des inondations de Windehausen dans le district de Nordhausen. Cet argent est une mesure d'aide sociale car de nombreuses personnes touchées n'avaient pas ou n'avaient pas une assurance adéquate, a annoncé la chancellerie d'État à Erfurt. Environ 80 ménages dans le district de Heringen ont été touchés par des inondations extrêmes et une élévation du niveau de l'eau à la fin décembre.

Une grande solidarité

De nombreux habitants de Thuringe ont réagi aux dommages estimés par la municipalité à environ 1,7 million d'euros avec une grande solidarité et des dons. Au total, 175 000 euros sont venus du Fonds d'aide de Thuringe - dont 25 000 euros ont été alloués aux familles particulièrement touchées. La municipalité a reçu 150 000 euros, avec un total de 350 000 euros de dons disponibles, selon un bilan de l'aide aux inondations.

L'État a décidé de cet appui "parce que les dommages élémentaires pour les ménages dans les zones menacées ne sont simplement pas assurés ou que les primes correspondantes sont impossibles à payer", a expliqué le président du gouvernement Bodo Ramelow (La Gauche). De plus, l'élévation du niveau de l'eau, comme à Windehausen, n'est souvent pas couverte par l'assurance. Ramelow : "Les personnes touchées n'ont simplement pas eu la possibilité de se préparer."

Ramelow confirme la demande d'obligation d'assurance

Les dommages des inondations ont augmenté de manière significative dans tout le pays ces dernières années, avec des événements similaires attendus à l'avenir, a déclaré Ramelow. "Seule la grande solidarité des gens et les mesures individuelles des États ne suffisent pas. Sans une assurance obligatoire pour les dommages élémentaires, cela ne marchera pas. Les États l'ont clairement demandé. Maintenant, c'est au gouvernement fédéral de jouer."

Selon le bilan, la municipalité de Heringen a approuvé 324 000 euros sur les environ 753 000 euros demandés de la somme des dons. Un total de 75 demandes d'aide ont été reçues par l'État. 73 d'entre elles ont été décidées - sur les plus de 398 000 euros demandés, environ 272 000 ont été approuvés. Cette somme est répartie entre 181 habitants de Windehausen.

Les inondations et l'élévation du niveau de l'eau ont principalement touché le village de Windehausen et la région autour du village de Mönchpfiffel-Nikolausrieth pendant les vacances de Noël et la Saint-Sylvestre. De nombreuses zones agricoles ont également été inondées. Les agriculteurs ont déjà reçu de l'aide de l'État.

