" Manquant de force pour supporter un autre déplacement ": Beyrouth fait face aux conséquences des attaques israéliennes

Depuis près d'une semaine, Israël bombarde les quartiers de Beyrouth contrôlés par le Hezbollah dans les faubourgs du sud. Cependant, cette frappe dans un quartier chiite près du bâtiment du Parlement, une partie de la ville qui n'avait pas été touchée depuis la guerre de 2006 avec Israël, indique que la campagne d'Israël pourrait s'étendre rapidement.

Soudain, des fenêtres ont illuminé la ligne d'horizon, réveillant les gens de leur sommeil avec l'explosion et la fumée de la zone touchée. La confusion a envahi la ville alors que les gens tentaient de localiser où les missiles d'Israël avaient frappé cette fois-ci.

Le lieu de l'impact était un bureau associé à l'Autorité de Santé Islamique, une organisation affiliée au Hezbollah, situé dans le quartier central de Bashura. Le bilanincludes neuf personnes, dont sept professionnels de la santé, selon les rapports du ministère de la Santé et de l'Autorité de Santé Islamique elle-même.

Errant sous le choc, les résidents locaux ont parcouru les rues touchées. Les mères tenaient leurs bébés, naviguant à travers le chaos. Contrairement à d'autres parties de la ville et du pays, il n'y avait pas d'ordres d'évacuation dans ce quartier majoritairement chiite.

Près de là se trouvait la mosquée Mohammad al-Amin, un lieu marquant, qui symbolise maintenant le déplacement continu d'environ 1 million de personnes en raison de l'offensive aérienne d'Israël au Liban, qui a commencé lundi dernier.

Ceux qui fuyaient la frappe du centre de Beyrouth jeudi ont cherché refuge dans les grounds de la mosquée. Simultanément, ceux qui avaient déjà été déplacés faisaient leurs bagages pour partir à nouveau.

Les nouveaux déplacés remplaçaient les anciens, qui cherchaient maintenant des lieux plus sûrs au nord de la ville.

Une femme d'âge moyen nommée Fatima a réfléchi sur le chaos. Elle était assise sur un lit de fortune, adossée à une colonne. "La mosquée tout entière a tremblé. Tout le monde a fui, craignant les bombardements", a-t-elle raconté. "Et juste au moment où ils fuyaient, d'autres arrivaient."

Elle a poursuivi : "Je ne pouvais pas partir à cause de ma maladie. Je n'ai pas l'énergie pour un autre déplacement."

La famille Mostafa des faubourgs du sud de Beyrouth partageait un lit simple parmi les colonnades de la mosquée. "Je ne peux pas me permettre de quitter cet endroit", a admis Mostafa Mostafa. "C'est si triste, ce qui s'est passé. Nous étions autrefois une famille libanaise fière avec un toit au-dessus de nos têtes. Notre maison nous donnait de la dignité. Regardez notre état pitoyable maintenant."

Inquiétudes quant à l'escalade

Depuis le début le 17 septembre, l'offensive d'Israël au Liban a entraîné plus de 1 300 morts, selon CNN, selon les déclarations du ministère de la Santé du Liban. Israël cherchait à rapatrier 60 000 personnes déplacées par les tirs de roquettes du Hezbollah dans la région la plus septentrionale du pays. Cependant, le Hezbollah était déterminé à obtenir un cessez-le-feu sur la frontière Israël-Liban seulement lorsque l'offensive israélienne à Gaza prendrait fin.

Israël affirme que ses frappes ont ciblé les dépôts d'armes, les structures de commandement et de contrôle, et l'infrastructure générale du Hezbollah. Cependant, plusieurs civils ont été tués, selon le ministère de la Santé du Liban, qui ne fait pas de distinction entre les combattants et les non-combattants. Un analyste militaire a déclaré à CNN que l'intensité de la campagne au Liban reflète celle de Gaza, où une offensive terrestre, aérienne et navale a détruit de vastes parties de la bande de Gaza.

Le conflit pourrait avoir atteint une autre étape critique. Israël a déployé des troupes près de la frontière et a lancé son offensive terrestre. Il a bombardé la région avec des tirs d'artillerie et des frappes de drones, contraignant les gens à fuir alors que l'armée israélienne cherche à Establish a route for an invasion of the southern part of the country and create a buffer zone.

Cependant, les combattants du Hezbollah ont fourni une défense solide, utilisant leur patrie montagneuse pour mettre des obstacles sur le chemin de toute invasion. Selon divers rapports, les forces israéliennes ont franch

