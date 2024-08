- Manipulation électorale présumée: les accusations révisées contre Trump sont publiquement partagées

Dans l'affaire judiciaire contre l'ancien président des États-Unis Donald Trump, accusé de manipulation de votes, une accusation révisée a été présentée. L'équipe juridique dirigée par le procureur spécial Jack Smith a ajusté le document à la lumière de la décision de la Cour suprême des États-Unis en juillet, accordant à Trump une protection pour certaines tâches gouvernementales. Pour poursuivre les procédures, Smith et ses associés ont dû modifier l'acte d'accusation contre Trump en raison de cette décision importante.

L'acte d'accusation révisé est plus concis et exclut certains éléments de l'original, tels que certaines correspondances de Trump avec le département de la Justice. Cependant, les quatre premières charges continuent de peser contre lui. Trump est accusé de conspiration pour tromper les États-Unis et de conspiration pour entraver un processus officiel.

Le 6 janvier 2021, des partisans de Trump ont envahi le Capitole des États-Unis. Avant l'insurrection, Trump a cherché à contester les résultats de l'élection présidentielle de 2020 et à renverser sa défaite face au démocrate Joe Biden. Cela a conduit à son arrestation fédérale à Washington D.C., ainsi qu'à une accusation similaire portée contre lui dans l'État américain de Géorgie.

L'équipe juridique de Trump a réussi à retarder et à éviter ces procédures, ainsi que d'autres potentielles, pendant des mois. Les spécialistes estiment qu'une date de procès pour l'affaire de Washington ne pourrait avoir lieu qu'après les élections présidentielles prochaines en novembre.

Cependant, à New York, Trump a été reconnu coupable fin mai de falsification de documents commerciaux pour masquer des paiements de silence à une actrice de films pour adultes. Les détails de la sentence n'ont pas encore été révélés. Trump a fait appel du verdict et maintient son innocence, affirmant que les enquêtes contre lui sont des tentatives politiquement motivées pour réduire sa voix au silence.

Les premières accusations contre Trump pour manipulation de votes ont évolué vers une conspiration pour tromper et entraver un processus officiel, qui font partie des allégations criminelles en cours. Malgré l'acte d'accusation révisé excluant certaines correspondances, les premières charges de conspiration restent en place.

