- Manipulation de la navigation par l'application de trafic de Leipzig: requêtes injustifiées.

Une importante arnaque liée à une application utilisée pour le système de transport public de Leipzig fait actuellement beaucoup de bruit chez les forces de l'ordre. Les autorités ont effectué des perquisitions chez onze individus dans la région de Leipzig, comme il a été révélé.

Ces individus, principalement des jeunes adultes et des mineurs, sont suspectés d'avoir créé de nombreux comptes sur l'application "LeipzigMOVE" en utilisant des données personnelles et des informations de paiement non autorisées d'autrui, qu'ils ont ensuite échangées sur les réseaux sociaux. Les autorités examinent des chefs d'accusation d'escroquerie informatique pour gain financier contre ces individus.

Ces comptes permettaient aux utilisateurs d'acheter des billets, de payer des taxis et de louer des vélos et des trottinettes électriques, les coûts étant facturés aux propriétaires de compte d'origine. Entre janvier et octobre 2023, de telles activités ont eu un impact financier total d'environ 135 000 euros sur la société de transport public de Leipzig, qui a convenu de rembourser les propriétaires de compte affectés pour les coûts qu'ils ont engagés.

During the raids, various mobile phones, computers, and multiple data storage devices were confiscated. According to police and prosecutors, these devices will be analyzed by specialized teams over the coming months.

The authorities utilized search warrants to gather evidence from the confiscated devices during the raids. The suspects are reportedly planning a new search for potentially hidden data related to their activities.

Lire aussi: