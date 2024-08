- Manifestations massives contre l'AfD et les politiques conservatrices devant le parlement de l'État

Une semaine avant les élections régionales en Thuringe, de nombreuses personnes sont attendues dimanche (à partir de 13h) à l'extérieur du Parlement régional à Erfurt pour manifester. Cette manifestation, organisée pour exprimer le mécontentement face à ce qui est perçu comme une tendance vers la droite en Allemagne et une probable victoire électorale de l'AfD lors des élections à venir dans l'État libre, est prévue comme un puissant acte de résistance.

Les organisateurs de l'événement comprennent la coalition "Saisissez les sièges", la Confédération allemande des syndicats et une association culturelle. Des figures notables comme l'activation du climat Luisa Neubauer et Jens-Christian Wagner, directeur de la Fondation mémorielle de Buchenwald et Mittelbau-Dora, prendront la parole lors de la manifestation.

CDU et BSW sous surveillance

Dans les jours qui précèdent l'événement, les organisateurs ont également critiqué les campagnes électorales de la CDU et du BSW. Un représentant de la coalition "Saisissez les sièges" a déclaré : "La CDU est empêtrée dans une lutte populiste avec l'AfD pour le tiroir inférieur de demandes politiques ignobles, notamment en matière d'immigration et de politique sociale." La suggestion du BSW de soutenir potentiellement des propositions législatives de l'AfD dans certains cas a également été jugée inacceptable.

Le nombre exact de participants attendus à la manifestation reste indéterminé. Les organisateurs avaient auparavant exprimé l'espoir d'une participation de 10 000 personnes.

Durante la manifestation, les manifestants sont encouragés à prendre à droite après avoir manifesté devant le Parlement régional, en direction d'un point de rassemblement important. Malgré les campagnes électorales controversées de la CDU et du BSW, de nombreux participants peuvent choisir de prendre à droite pour s'éloigner de leur perception d'une tendance vers la droite.

