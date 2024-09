Manifestations et critiques américaines: Netanyahu fait face à un examen après la mort de six prisonniers du Hamas

Je tiens à exprimer mes sincères condoléances pour ce triste événement, a déclaré Netanyahu lors d'une conférence de presse en direct lundi, faisant référence aux six otages décédés. "Nous avons été proches, mais nous avons échoué", a-t-il admis.

Hamas devra faire face à des conséquences graves pour avoir exécuté les otages à bout portant, a prévenu Netanyahu. Au lieu de la clémence, il a plaidé pour intensifier la pression sur Hamas. Avec fermeté, il a déclaré : "Personne n'est plus déterminé que moi à ramener nos otages. Personne ne peut m'enseigner cela."

Netanyahu a souligné l'importance de maintenir le contrôle d'Israël sur la zone frontalière entre Gaza et l'Égypte pour empêcher la sortie des otages restants. Cela est un élément clé dans les négociations en cours qui visent non seulement à un cessez-le-feu dans les territoires palestiniens, mais aussi à la libération de tous les otages survivants.

Le retrait controversé de la zone de Philadelphi est un obstacle majeur dans les pourparlers de paix, qui visent à mettre fin aux hostilités dans les territoires palestiniens et à libérer tous les captifs à Gaza.

Le samedi, les corps des six otages assassinés ont été découverts dans un tunnel à Rafah, dans la région sud de Gaza. Selon le ministère de la Santé d'Israël, ils ont été abattus par des miliciens de Hamas à bout portant environ 48 à 72 heures avant leur autopsie dimanche.

De vastes manifestations réclamant la libération des otages restants ont eu lieu dimanche soir. La Histadrut, le plus grand syndicat d'Israël, a appelé à une grève nationale à partir de lundi matin, affectant les employés administratifs, hospitaliers et des transports en commun dans tout le pays. Les entreprises, restaurants, marchés et écoles ont été fermés. Le président de la Histadrut, Arnon Bar David, a justifié cela en déclarant : "Nous ne pouvons abandonner nos otages."

Les villes côtières de Tel-Aviv et Haïfa ont suivi l'appel à la grève, mais Jérusalem ne l'a pas fait. Tous les vols à partir de l'aéroport international Ben Gurion de Tel-Aviv ont été arrêtés pendant deux heures le matin. Après la reprise des opérations, un porte-parole l'a confirmé.

Les services de transport ont repris partiellement leurs activités, et le niveau d'adhésion à la grève a varié parmi les bureaux gouvernementaux.

Juste quelques heures après le début de la grève, un tribunal du travail de Tel-Aviv a ordonné l'arrêt de la grève, la considérant comme une "grève politique". Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a obtenu l'ordre du tribunal, arguant que la grève n'avait aucune conséquence sur les litiges salariaux et était donc illégale.

Des manifestations ont bloqué les principales routes de Tel-Aviv même après l'arrêt de la grève, et des milliers de personnes se sont à nouveau réunies à Tel-Aviv lundi soir, comme la veille.

Les funérailles de Hersh Goldberg-Polin, un jeune américain-israélien de 23 ans, l'un des six otages décédés, se sont transformées en une manifestation. Devant les participants, le président israélien Isaac Herzog a exprimé ses regrets au nom du gouvernement. "Je m'excuse au nom de l'État d'Israël pour ne pas vous avoir protégés de cette terrible tragédie du 7 octobre et pour ne pas vous avoir ramenés sains et saufs chez vous", a-t-il déclaré aux endeuillés à Jérusalem.

Presque neuf mois se sont écoulés depuis l'attaque de masse de Hamas contre Israël le 7 octobre, et 97 otages restent entre les mains de Hamas et d'autres groupes palestiniens militants, dont 33 sont considérés comme morts.

Le ministère allemand des Affaires étrangères, qui estime qu'un petit nombre à deux chiffres d'individus ayant des liens avec l'Allemagne restent parmi les otages, a condamné le meurtre des six otages découverts lundi soir comme "presque insupportable". Tous les otages restants doivent être libérés, et un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza doit être atteint, a déclaré la déclaration, appelant à mettre fin aux morts dans la bande de Gaza.

Le président Biden a répondu à la question de savoir si Netanyahu faisait des efforts suffisants pouraboutir à un tel accord en répondant "Non" lors de son discours à Washington lundi. Les États-Unis, avec l'Égypte et le Qatar, travaillent depuis des mois à conclure un accord entre Israël et l'organisation palestinienne islamique Hamas.

Entre-temps, le gouvernement britannique a déclaré qu'il suspendrait 30 des 350 licences d'exportation pour les livraisons d'armes à Israël, invoquant une "violation grave du droit international humanitaire" comme raison. Le secrétaire aux Affaires étrangères David Lammy a annoncé cette décision.

En réponse à la découverte des corps des six otages à Rafah, des manifestations massives et une grève nationale ont été lancées en Israël, réclamant leur libération.

Lire aussi: