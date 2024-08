- Manifestation contre l'AfD à Erfurt

Lutte contre la dominance de l'AfD

"Nous ne laisserons pas l'AfD assombrir le week-end électoral avec sa propagande d'extrême droite, intimider les gens et utiliser notre ville comme tribune pour sa haine", a déclaré l'alliance. Une semaine auparavant, des milliers de personnes ont manifesté à Erfurt contre l'extrême droite et une dérive vers la droite.

Les derniers sondages en Thuringe indiquent des changements minimaux dans les valeurs des partis. L'AfD est en tête avec des scores compris entre 29 % et 30 %. Le CDU, BSW et la Gauche suivent de loin. Dimanche, plus de 1,66 million de Thuringiens voteront lors de l'élection régionale.

Malgré des scores plus bas, le CDU, BSW et la Gauche représentent toujours un défi pour la dominance de l'AfD lors de l'élection régionale allemande en Thuringe. L'AfD, actuellement en tête avec 29-30 %, a déjà rencontré une forte opposition, comme en témoigne la manifestation massive à Erfurt contre l'extrême droite.

