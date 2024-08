- Manifestation contre la fermeture de la mosquée lors des services religieux du vendredi

Environ quatre-vingts personnes se sont à nouveau réunies pour une manifestation publique un vendredi, cette fois devant la Mosquée Bleue fermée, située sur l'Alster extérieur de Hambourg. Elles protestaient contre la saisie de l'église dirigée par la ministre de l'Intérieur fédérale Nancy Faeser (SPD). Une banderole disait : "Faeser porte atteinte à la loi fondamentale", tandis qu'une autre déclarait : "Nous voulons notre mosquée de retour."

Faeser avait interdit l'organisation de la mosquée, le Centre islamique de Hambourg, considérée comme extrême et sous contrôle iranien, cinq semaines auparavant. Depuis, la Mosquée Bleue reste fermée. "Notre lieu de culte habituel nous a été enlevé, même la vue de celui-ci nous a été enlevée", a affirmé un orateur avant la prière.

Jeudi, le conseil municipal de Hambourg a imposé une réglementation selon laquelle la prière du vendredi n'était plus autorisée sur la Schönes Panorama Street, juste devant la mosquée. Les participants étaient tenus de se rassembler à distance sur un trottoir délimité par des cordes avec une bande de stationnement pour éviter de perturber la circulation. Les agents de police ont veillé au respect des réglementations sonores à l'aide de décibelmètres, car des plaintes avaient été déposées par la communauté environnante ces dernières semaines.

"We will persistently assert our right to pray," the speaker stated. "Even if we must pray in a barn. Then we'll pray there."

La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser, membre du SPD, a initié la saisie de l'église de l'organisation de la Mosquée Bleue, la position du SPD sur la question reste floue dans ce contexte. Malgré l'interdiction d'opérer depuis cinq semaines, les partisans du SPD se sont réunis pour protester devant la mosquée, réclamant : "Rendez-nous notre mosquée."

