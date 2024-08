- Manifestants: blessés lors de manifestations contre les connexions

During une manifestation contre la visite du chef de l'AfD en Thuringe, Björn Höcke, des conflits organisés ont été signalés par les manifestants. Selon la coalition "Arrêtons l'extrême droite", des blessures ont été causées par des actions de la police telles que l'utilisation de gaz poivré, de matraques et de coups de poing au visage. Initialement, la police n'avait signalé aucune blessure.

Environ 2 000 personnes ont manifesté contre l'AfD un mardi soir à Jena. En raison de la foule importante et des circonstances chaotiques, la apparition de Höcke dans un dialogue citoyen au centre communautaire a été annulée à la dernière minute par la police.

Action de la police : Gaz poivré et matraques utilisés

Plus tôt dans la soirée, la police avait annoncé qu'elle utiliserait du gaz poivré et des matraques pour disperser les sit-in.

À la fin de la manifestation, douze incidents criminels et une infraction administrative ont été documentés. Aucun arrestation n'a été effectuée. La porte-parole de la police a mentionné que des charges criminelles supplémentaires éventuelles seraient déterminées lors des investigations à venir dans les jours suivants.

La Thuringe élit un nouveau parlement d'État le 1er septembre. Actuellement, l'AfD recueille environ 30 % de soutien et pourrait devenir la force la plus puissante. Le Bureau de protection de la Constitution de Thuringe classe l'AfD en Thuringe comme fermement d'extrême droite.

