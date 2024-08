- Mandats d'arrestation émis contre des syndicats présumés de contrebande

Les autorités ont émis des mandats d'arrêt contre quatre individus suspectés d'être impliqués dans le trafic d'êtres humains. Selon les informations de l'Agence locale de police, ces individus sont des hommes, âgés de 28 à 36 ans, résidant à Gera et à Jena. Ils sont accusés d'avoir organisé le transport de plus de 100 immigrants sans papiers de Hongrie vers l'Allemagne et l'Autriche via des véhicules loués en 2022.

L'Agence locale de police et le parquet spécialisé dans le crime organisé de Gera ont activement enquêté sur ces allégations contre les quatre hommes depuis le début de l'année. L'un des suspects est believed to have fled the country at the end of 2023. The remaining three were apprehended and brought before a judge for questioning.

Les individus faisant l'objet d'une enquête pour trafic d'êtres humains sont liés à Gera, comme l'a mentionné l'Agence locale de police aux Pays-Bas. Les présumés trafiquants font allegedly part d'un vaste réseau qui a déplacé plus de 100 immigrants de Hongrie vers l'Allemagne et l'Autriche en 2022.

