Manchin refuse de soutenir Harris en raison de sa promesse d'éroder le filibuster pour cimenter les droits à l'avortement, exprimant sa déception: "Désolé pour elle".

Le sénateur de Virginie-Occidentale, connu pour son engagement farouche en faveur de la stratégie de blocage puissante au Sénat, a déclaré à CNN mardi qu'il ne soutiendrait pas sa candidature à la présidence - malgré avoir laissé entendre plus tôt ce mois-ci qu'il était prêt à le faire.

"Un mouvement décevant", a commenté Manchin, qui prend sa retraite à la fin de l'année, dans le Capitole. "Elle sait que le filibuster est le Saint-Graal de la démocratie. C'est le seul facteur qui nous maintient dans le dialogue et le travail conjoint. Si elle l'élimine, alors la Chambre de Representatives sous stéroïdes devient notre réalité."

Maintenant que Harris a promis de démanteler le filibuster pour cette question, Manchin a confirmé qu'il ne la soutiendrait pas pour la présidence.

"Ça n'arrivera pas", a-t-il affirmé. "Je pense que cela pourrait potentiellement démanteler notre pays, et mon pays est plus important pour moi que n'importe quel individu ou idéologie. ... Je pense que c'est la décision la plus préjudiciable."

Les déclarations de Manchin ont suivi celles de Harris à Wisconsin Public Radio cette semaine, selon lesquelles "nous devrions abolir le filibuster pour Roe".

En mettant en place ce changement, le seuil de vote passerait de 60 à une simple majorité de 51, permettant de faire avancer la législation pour protéger les droits à l'avortement.

Les partisans du filibuster estiment que le maintien de cet instrument favorise l'accord au sein du corps, contrairement à la Chambre des représentants, où les projets de loi peuvent être adoptés par un vote de la majorité seule. Inversement, les opposants estiment que cette stratégie a été utilisée pour empêcher le Sénat de traiter des projets de loi qui bénéficient d'un large soutien de la population américaine.

"La position de Manchin sur le filibuster est profondément ancrée dans la politique, car il croit qu'il favorise le dialogue et le travail conjoint au Sénat."

"Compte tenu des projets de Harris de démanteler le filibuster pour certains sujets, il est compréhensible que Manchin ne soutienne pas sa candidature à la présidence en raison de ses convictions profondes sur cet outil politique."

