Manchester United vs. Everton : Cristiano Ronaldo sur le banc des remplaçants alors que le but d'Andros Townsend permet d'arracher le match nul

En milieu de semaine, Ronaldo a marqué un but spectaculaire à la 95e minute pour assurer une victoire 2-1 sur Villarreal en Ligue des champions, mais il n'a pas réussi à faire basculer le match de samedi en faveur de United.

Anthony Martial a donné l'avantage à United juste avant la pause d'un tir puissant, mais Everton a bien mérité le match nul.

Ronaldo est entré en jeu juste avant l'heure de jeu, mais quelques minutes après son arrivée, il n'a pu qu'assister à l'égalisation d'Everton, Andros Townsend trompant David de Gea à la suite d'une contre-attaque impliquant Demarai Gray et Abdoulaye Doucouré.

Everton aurait même pu arracher les trois points à la suite d'un corner, mais le but de Yerry Mina a été refusé pour hors-jeu à la suite d'un contrôle de la VAR.

Célébration "Siuuuu".

Après avoir marqué son cinquième but en neuf apparitions avec Everton, Townsend a célébré son but en imitant la célébration "Siuuuu" de Ronaldo.

"Il ne s'agit pas d'une imitation, mais d'une marque de respect à l'égard d'un homme qui a influencé ma carrière", a déclaré Townsend à BT Sport.

"J'ai passé de nombreuses heures sur le terrain d'entraînement et dans la salle vidéo à essayer d'analyser ses coups francs, ses déplacements et la façon dont il se consacrait au football.

"Ce n'était donc pas une imitation, mais une marque de respect envers l'une de mes idoles. Je n'ai probablement pas rendu justice à la célébration et je ne l'ai pas exécutée correctement.

Avec ce match nul, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer n'a remporté que deux de ses six derniers matches, toutes compétitions confondues.

"Nous avons bien commencé et marqué un but fantastique. En deuxième mi-temps, nous avons manqué de tranchant pour marquer un deuxième but. Sur notre corner, nous concédons cinq secondes plus tard, ce qui est beaucoup trop", a déclaré Solskjaer à BT Sport.

"Nous avions suffisamment de joueurs derrière le ballon, mais nous n'avons pas su gérer la situation. Nous n'avons pas su nous regrouper et nous réorganiser suffisamment.

Everton était privé d'un certain nombre de joueurs clés pour cause de blessure, notamment les attaquants Richarlison et Dominic Cavert-Lewin, et le manager du club de la Mersey, Rafa Benitez, a déclaré que le match nul avait été ressenti "mentalement comme une victoire".

"Pour venir ici et faire la performance que nous avons faite, nous étions vraiment proches", a déclaré Benitez à BT Sport. "Il faut être très fier des joueurs.

"Nous étions en train de faire de bonnes choses, c'est dommage d'avoir concédé un but car nous travaillions très dur. En seconde période, nous avons bien réagi et nous avons eu des occasions de gagner le match.

"Andros [Townsend] se porte bien, mais c'est l'équipe qui a gagné, pas seulement un joueur, et il a été fantastique. Le reste de l'équipe a travaillé dur et a réalisé une performance fantastique.

Source: edition.cnn.com