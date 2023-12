Manchester United s'apprête à signer Cristiano Ronaldo après avoir trouvé un accord avec la Juventus

Le géant de la Premier League a déclaré qu'un accord avait été conclu avec la Juventus pour le joueur de 36 ans, qui a marqué 118 buts en 292 matches lors de son premier passage à Old Trafford.

"Tout le monde au club est impatient d'accueillir Cristiano à Manchester", peut-on lire dans un bref communiqué du club.

Le quintuple Ballon d'Or a connu six années de succès à Manchester United, remportant trois titres de champion et une Ligue des champions, avant de rejoindre le Real Madrid en 2009 pour un montant record à l'époque.

Il va maintenant retrouver son ancien coéquipier Ole Gunnar Solskjaer, qui a fait l'éloge de Ronaldo vendredi avant l'accord.

"Il a été le plus grand joueur de tous les temps, si vous voulez mon avis", a déclaré le manager de United lors d'une conférence de presse.

Plus tôt dans la journée de vendredi, l'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, a déclaré que Ronaldo ne jouerait plus pour le club italien après avoir dit qu'il voulait partir.

Des rapports avaient fait état d'un transfert de Ronaldo vers Manchester City, le grand rival de United, mais l'accord ne s'est jamais concrétisé.

Ronaldo a remporté le titre de Serie A lors de ses deux premières saisons avec la Vieille Dame, mais n'a pas été en mesure de mener le club italien au titre de la Ligue des champions, une compétition qu'il a remportée quatre fois avec le Real Madrid.

La Juventus a terminé quatrième la saison dernière et les spéculations sur l'avenir de Ronaldo n'ont pas cessé depuis, alors qu'il lui reste moins de 12 mois de contrat.

"Aujourd'hui, je quitte un club extraordinaire, le plus grand d'Italie et sûrement l'un des plus grands d'Europe", a écrit Ronaldo sur Instagram après l'annonce de l'accord.

"Je me suis donné corps et âme pour la Juventus et j'aimerai toujours la ville de Turin jusqu'à mes derniers jours".

Il a ajouté : "À la fin, nous pouvons tous regarder en arrière et réaliser que nous avons réalisé de grandes choses, pas tout ce que nous voulions, mais quand même, nous avons écrit une assez belle histoire ensemble."

Les détails de l'accord n'ont pas encore été révélés, mais la nouvelle a fait bondir de 8 % les actions de Manchester United, société cotée en bourse aux États-Unis.

Ronaldo rejoint Jadon Sancho et l'ancien coéquipier du Real Madrid Raphaël Varane parmi les nouvelles recrues estivales de Manchester United, qui s'efforce de revenir au sommet du football européen et national.

L'équipe a commencé la saison en demi-teinte, remportant son premier match contre Leeds 5-1 avant de concéder un nul décevant contre Southampton.

L'attaquant est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire et a remporté plus de 30 trophées majeurs au cours de sa carrière.

Lors de l'Euro 2020, il a égalé le record de buts internationaux de l'Iranien Ali Daei (109 buts).

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, a écrit un message sur Twitter pour réagir à la nouvelle, écrivant "Welcome home Cristiano".

