Manchester United recrute Raphaël Varane et bat Leeds United grâce à un triplé de Bruno Fernandes

Varane, qui a rejoint le club de Manchester en provenance du Real Madrid jusqu'en juin 2025 dans le cadre d'un contrat d'une valeur estimée à 57 millions de dollars, a été présenté aux fans de United avant la victoire 5-1 sur Leeds, avec un triplé de Bruno Fernandes.

Mason Greenwood et le Brésilien Fred ont inscrit les autres buts de l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer.

En début de seconde période, Luke Ayling a égalisé d'une superbe frappe lointaine, mais trois buts en huit minutes ont fait basculer le match en faveur de United, devant plus de 70 000 spectateurs à Old Trafford.

Paul Pogba a contribué à quatre des cinq buts de United, tandis qu'une autre nouvelle recrue, Jadon Sancho, qui a rejoint le Borussia Dortmund dans le cadre d'un transfert de 100 millions de dollars, est entré en jeu en deuxième mi-temps.

Un défenseur unique

Varane, 28 ans, qui a joué 79 fois en équipe de France, a été décrit par United comme l'un des "joueurs les plus décorés du football mondial et a accumulé plus de 19 trophées dans sa carrière jusqu'à présent, y compris quatre Ligues des champions, trois titres espagnols et la Coupe du monde 2018".

"Manchester United est l'un des clubs les plus emblématiques du football mondial et la chance de venir ici et de jouer en Premier League est quelque chose que je ne pouvais pas refuser", a déclaré Varane sur le site web de United.

"Je sais que je rejoins une équipe pleine de grands joueurs qui auront tous la même détermination à gagner des matches et des trophées", a ajouté Varane.

"Je veux avoir un impact ici et je donnerai tout pour faire partie de l'illustre histoire de ce club.

Le manager de United, Solskjaer, a déclaré que Varane était un "défenseur unique".

"Nous disposons d'un grand nombre de défenseurs internationaux et il ajoutera ses immenses compétences et son leadership à ce groupe", a ajouté Solskjaer.

La saison dernière, United a terminé deuxième de la Premier League derrière le champion Manchester City.

