La situation à Manchester United se complique. Lors de leur match contre Tottenham, l'équipe a connu plusieurs revers difficiles à avaler. Pour l'entraîneur Erik ten Hag, l'air pourrait devenir rare après cette défaite cinglante. Les supporters visiteurs se sont réjouis de railler le club.

Les jours à venir à Manchester United pourraient être encore plus difficiles pour le Néerlandais critiqué depuis longtemps. La pression sur ten Hag risque de s'intensifier après la défaite 0-3 (0-1) contre Tottenham Hotspur. Les 20 fois champions de football anglais et anciens vainqueurs de la Ligue des champions sont maintenant sans victoire depuis trois matchs. Le tabloïd "Sun" a même titré "Un homme mort", en référence au film américain, après que l'équipe ait chuté à la 12e place du championnat dimanche.

Ten Hag lui-même ne semble pas penser à son avenir après la défaite contre Spurs. Il a admis que le processus de développement prendrait du temps. "Ce n'est pas assez bien", a reconnu le quinquagénaire. Son équipe doit faire preuve de résilience et s'améliorer lors du prochain match. Jeudi, Manchester United poursuit sa campagne en Europa League contre FC Porto au Portugal.

Contre Tottenham, Manchester United a connu plusieurs revers dimanche - même des rires de la part des supporters adverses. Une course solitaire de Micky van de Ven sur la moitié du terrain a abouti à un but précoce pour les visiteurs (3e minute). "Ce n'était pas bien. Il n'est pas plausible qu'un joueur dribble à travers toute l'équipe depuis l'arrière", a critiqué ten Hag. Son équipe a ensuite perdu confiance. Le capitaine Bruno Fernandes a été expulsé lors d'une faute (42e minute), et Manchester United a concédé deux buts supplémentaires en deuxième mi-temps.

Tandis que de nombreux fans quittaient le stade tôt, des chants provenaient des tribunes visiteurs comme "Y a-t-il une évacuation d'urgence ?". Les supporters de Spurs ont également chanté au sujet du probable licenciement de ten Hag le lendemain. Depuis juillet 2022, l'entraîneur est en poste. Il a réussi à se sauver d'une sortie précoce la saison dernière en remportant la Coupe d'Angleterre. Mais maintenant, lui et son équipe se retrouvent en pleine crise. Depuis des semaines, il y a des discussions sur de potentiels nouveaux postes. Les principaux candidats incluent Thomas Tuchel, Gareth Southgate, Eddie Howe et Simone Inzaghi. Le légendaire joueur de Manchester United, Ruud van Nistelrooy, qui est entraîneur adjoint à Old Trafford depuis mi-juillet, pourrait également avoir une chance.

Malgré les revers dans le match de football contre Tottenham, Ten Hag insiste pour rester concentré sur le processus de développement. Lors du prochain match de l'Europa League contre FC Porto, Manchester United doit faire preuve de résilience et améliorer sa performance sur le terrain.

Lire aussi: