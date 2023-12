Manchester United encaisse deux buts contre son camp en fin de match et laisse en suspens le match d'Europa League contre Séville

Après une première mi-temps totalement dominante, les hommes d'Erik ten Hag ont pris une avance confortable de 2-0 à la mi-temps grâce à un doublé de Marcel Sabitzer, une avance qui aurait dû être prolongée en seconde période alors que United continuait à maintenir la pression.

Cependant, l'équipe a dû regretter un certain nombre d'occasions gâchées, car deux buts de Séville dans les dernières minutes ont fait basculer le match.

À cinq minutes de la fin du temps réglementaire, les faiblesses défensives de United se sont à nouveau fait sentir, car l'hésitation de la ligne arrière a d'abord permis à Jesús Navas de s'infiltrer dans le dos de Tyrell Malacia et de tromper David de Gea d'une frappe déviée.

Après avoir fait appel à ses cinq remplaçants, United a été contraint de jouer les dernières minutes à dix après que Lisandro Martínez a été évacué en raison d'une apparente blessure au pied.

Puis, dans les arrêts de jeu, la tête de Youssef En-Nesyri, malencontreusement repoussée par le front de Harry Maguire, trompait De Gea et permettait au FC Séville d'égaliser à la surprise générale.

Il y a eu des moments de malchance, des blessures", a déclaré Ten Hag après le match, selon United, "nous avons dû faire des remplacements et nous avons perdu le contrôle dans le moment de malchance [le premier but de Séville]".

"Un autre moment de malchance avec Licha Martínez. Nous sommes à 10 [hommes] et nous encaissons deux buts contre notre camp. C'est de la malchance et il faut faire avec.

"Nous devons bien sûr apprendre, nous devons tuer le match, mais tout reste ouvert pour le prochain match.

Le retour de Séville, aussi improbable qu'il ait pu paraître ce soir-là, n'aurait peut-être pas dû être une surprise.

Après tout, le club est le roi de l'Europa League, qu'il a remportée à six reprises, dont la dernière fois en 2020.

Lors de la préparation du match, le milieu de terrain Ivan Rakitić et le président du club José Castro ont décrit la Ligue Europa comme "notre compétition", et cette conviction s'est manifestée même en fin de match, alors que les choses ne se déroulaient pas comme prévu.

"Nous en avons parlé à la mi-temps - 2-0 [menés] mais avec un but, nous nous sommes mis à égalité et nous avons montré la force de ne pas abandonner et de profiter de nos opportunités", a déclaré le nouvel entraîneur principal de Séville, José Luis Mendilibar, selon le club.

"Dans cette compétition, l'âme de Séville est très difficile à avoir pour les autres équipes. Même United avec le score de 2-0, quand nous avons fait 2-1, ils ont commencé à avoir peur de nous.

"C'est l'histoire de Séville dans cette compétition qui la rend encore plus importante".

Le match retour aura lieu au stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville le 20 avril.

